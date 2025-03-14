真假鞋拆分組裝再出售　上海警破製售冒牌運動鞋案　涉額逾3000萬

3月13日，上海楊浦警方公布一宗製售假冒品牌運動鞋案，涉案人將自產「假鞋」與二手「真鞋」拆分組裝、混合搭配後，再以限量款、改裝款、定制款為噱頭，通過網絡直播間售賣。警方在行動中查獲超過3400雙假冒品牌運動鞋，涉案金額逾3000萬元（人民幣，下同）。



《上游新聞》報道，2024年7月，徐先生報案稱，之前在某承諾「官方正品」「假一罰三」的直播間，以1299元購買某品牌「限定款」運動鞋。收貨後，徐先生發現運動鞋有刺鼻氣味，鞋面噴漆顏色不均勻，但鞋底的紋路、品牌Logo十分清晰，與正品無異，仔細查看後發現鞋面和鞋底拼接處有異常，懷疑買到假貨。

上海市公安局楊浦分局接報後，立即運動鞋交由品牌方鑑定，發現此鞋竟是「真鞋底」與「假鞋面」混搭的假冒品。警方從直播平台和網店入手，迅速鎖定一個以鄭某為首的製售假冒品牌運動鞋犯罪集團，並組織警力赴外省市將其一網打盡。

犯罪團夥將自產「假鞋」與二手「真假」拆分組裝再出售。（上游新聞）

上海市公安局楊浦分局經偵支隊副支隊長張文良表示，經查，鄭某曾經營一間生產鞋底的公司，為牟取不法利益，自2024年2月起，鄭某以所謂限量款、改裝款、定制款為噱頭，生產、銷售假冒品牌運動鞋，主要目標是消費力強且追求個性的專業愛好者。

此外，鄭某還指使其妻龔某設計仿版鞋樣、創作鞋款，委托曾某團夥採購品牌標識等原材料來生產加工。為了擾亂買家視線，鄭某指使曾某團夥將生產的「假鞋」與其低價購入的二手「真鞋」拆分組裝，採用「真鞋面」與「假鞋底」、「假鞋面」與「真鞋底」混合搭配的方式，拆底換皮、貼皮改色、噴塗，試圖以假亂真。

警方在現場查獲超過3400雙假鞋。（上游新聞）

謝某、黃某在明知鄭某生產、銷售的是假冒品牌運動鞋的情況下，根據鄭某指令，分別負責直播網店的運營以及倉儲發貨工作，以每雙1000至4000元不等的價格對外銷售。

目前，涉案5人因涉嫌假冒註冊商標罪，已被警方依法移送檢察機關審查起訴，另4名疑犯被依法取保候審。