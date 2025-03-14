浦東海關驚見36條巨型蜈蚣　「異寵」玩家嗜養兇猛哈氏蜈蚣

上海浦東機場海關近日在查驗進口快遞包裹時，發現一批申報為「塑料擺件」的貨品與X光機影像不符，疑似夾帶活體生物。經開箱檢查，海關人員赫然發現包裹內藏有36個塑膠盒，每個盒子內竟放有一條長約20公分、性情兇殘的「哈氏蜈蚣」，場面驚悚。



上海海關查獲一宗活體蜈蚣走私案。（浦東海關官微）

內媒《光明網》報道，上海海關動植物與食品檢驗檢疫技術中心鑑定後確認，這批蜈蚣為德哈尼蜈蚣（哈氏蜈蚣），屬於唇足綱肉食性動物，喜食昆蟲與小型動物，性情極為兇猛，尾巴粗長，飢餓時可吞食自身體重1/5至3/5的食物，並能耐飢餓，即便半個月不進食也不至於死亡。

根據海關蒐證畫面顯示，這批包裹內裝有36個塑膠盒，每個盒子內部放置濕棉花並設有氣孔，當海關人員拿起盒子時，蜈蚣受驚後開始劇烈扭動，模樣駭人。

報道介紹，哈氏蜈蚣是亞洲體型最巨大的蜈蚣之一，此次查獲的德哈尼蜈蚣便是其中一種。據悉，蜈蚣在部分寵物玩家群體中屬於「異寵」，由於其獨特的外觀及兇猛特性，受到部分特殊愛好者的喜愛。然而，由於其攻擊性強，並非一般家庭能夠輕易飼養。

目前，海關尚未公布這批蜈蚣的具體來源與相關涉案人員，事件仍在進一步調查中。