海底撈小便事件後首周末客流量大減　店員：只有忠實客戶才會來了

近日，兩名17歲少年向海底撈的鍋底內小便一事在內地鬧得滿城風雨。涉事者已被警方行政拘留，海底撈更向曾在涉事的上海外灘分店用餐的顧客退款及額外賠償。海底撈事後已更換涉事分店的所有鍋具及餐具，但該店客流量明顯大減，店員更坦言「現在只有『忠實客戶』才會過來吃了」。



《海報新聞》報道，3月15日下午3時許，海底撈上海外灘店的店內有不少顧客用餐，但整體上座率不高。針對「鍋底小便」事件對門店客流量是否造成影響，店內工作人員稱「影響太大了，以前這個點我們外面還是在排隊的，現在只有『忠實客戶』才會過來吃了」。

海底撈在官方聲明提到，上海外灘店已於3月8日凌晨將火鍋鍋具、餐具（含筷子）全部更換。對此，該店工作人員表示「放心，搬家式消毒，店都快『拆』了」，並透露舊鍋具、餐具已全部作廢處理。

海底撈上海外灘店。（海報新聞）

海底撈公共事務部表示，事件前後的門店客流量數據變化，以及原有餐具的具體去向，需要向有關部門進一步了解。至於兩名涉事未成年人是否為自帶酒水，他則回應「客人在我們店裏是沒有酒水消費記錄的」。

據此前報道，本月初，有網民在社交平台上傳影片顯示，有人站在桌上向海底撈的鍋底內小便。3月6日，海底撈官方發文稱，已向多地公安機關報案。

網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。（小紅書）

3月8日，上海市公安局黃浦分局通報稱，2月24日凌晨，外省市來滬的17歲少年唐某、吳某等人在海底撈外灘店包間內用餐，兩人醉酒後分別站上餐台向火鍋內小便，警方已依法對兩人作出行政拘留處罰。

3月12日，海底撈發布聲明，針對2月24日00:00至3月8日24:00期間，在海底撈上海外灘店堂食消費的4109單顧客，將全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。對於涉案兩人，海底撈已在3月10日向上海市黃浦區人民法院提起民事訴訟申請，堅決依法追究其相關責任。