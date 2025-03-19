高壓水槍失控！男子遭800km/h水流「割喉」　頸噴鮮血被緊急送院

江蘇淮安一名排污工人，作業時遭失控的高壓水槍刺透頸部，生命危在旦夕。經過醫院多科室緊急救治後，他的流血情況得到有效控制，目前正在康復中。



金先生遭高壓水槍刺透頸部。（揚子晚報）

金先生被緊急送院救治。（揚子晚報）

據《揚子晚報》報道，上周三（3月12日）晚，排污工人金先生在單位用工業高壓水槍清洗管道時，水槍突然失控、噴頭反轉，儘管工友第一時間停下腳閥，但高壓水流還是直接刺向他的頸部，他的頸部瞬時噴出鮮血，於是被工友緊急送往醫院搶救。

醫生稱，金先生被送院時神志還算清醒，求生慾望很強，嘴裏不停地說「救命、救命」，但是他的情況確實很危險。醫生說，「高壓水流從其右前頸部刺進，雖然沒有造成貫通傷，但是其右後頸部已出現瘀，意味着就差一點點，他的頸部就被高壓槍水流完全刺透。」

據介紹，高壓水槍壓力可達200-500bar（工業級），水流速度超800km/h，具有極強穿透力。高速水流可穿透皮膚、肌肉甚至骨骼，造成深層組織挫傷、血管破裂、內臟損傷。

醫院多科室緊急手術。（揚子晚報）

目前，手術後的金先生正在康復之中。（揚子晚報）

於是，醫院多科室對金先生進行緊急手術。幸運的是，在多科室緊密協作下，經過兩個多小時緊張手術，成功完成動脈修補、靜脈結紮及血腫清除，金先生出血得到有效控制。目前，手術後的金先生正在康復之中。

據介紹，高壓水槍作為一種高效清潔工具，廣泛應用於家庭、工業、農業等領域。然而，許多人對其潛在危險性認識不足，認為其「水流溫和」不會造成傷害。事實上，高壓水槍噴射出的水流壓力極高，瞬間衝擊力巨大，一旦操作不當，極易引發安全事故。