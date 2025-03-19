25歲男子健身半年後腎虛　只因每天吃這東西助增肌　醫生提醒...

蛋白粉已成為健身人群的「標配」，但盲目補充卻可能暗藏風險，福建福州一名25歲男子，就因長期過量攝入蛋白粉，導致腎虛。



蛋白粉示意圖片。

據《福建衛生報》報道，25的張先生是健身愛好者，為了迅速實現肌肉增長，他在維持如雞胸肉、牛肉、雞蛋、牛奶等正常飲食外，每天都會沖泡5匙蛋白粉飲用，日攝入量約150克，這一習慣他堅持了6個月。

漸漸地，張先生發現自己的尿液泡沫明顯增多，且長時間不散，腰部時常隱隱作痛，身體也總是感到乏力，即便充分休息後，疲憊感也難以緩解。

於是，張先生到醫院進行檢查。結果顯示，他的血肌酐值飆升至165μmol／L，尿蛋白呈現1＋，提示腎功能出現異常。醫生表示，好在張先生及時就診，若繼續長期過量攝入蛋白質，將會持續加速腎功能惡化。

25歲男子長期健身，半年後「腎虛」。（福建衛生報）

最終，在醫生的指導和治療下，經過3個月的綜合治療，張先生的身體狀況逐漸好轉。

醫生解釋，蛋白質在體內的代謝會產生大量的氮質廢物，這些廢物需要通過腎臟排泄。如果蛋白質攝入過多，腎臟的排泄負擔就會加重，長期如此可能導致腎臟損傷。此外，過多的蛋白質攝入還可能誘發骨質疏鬆、痛風、肥胖等問題。

醫生指出，普通成年人每日蛋白質推薦攝入量為0.8－1.2g/kg/天，通過日常均衡飲食即可滿足大部分人的需求。對於老年人、高血壓或糖尿病患者等群體，由於腎臟功能較弱或已存在基礎疾病，對過量蛋白質的耐受性較低，更容易出現腎損傷。