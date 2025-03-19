雲南兩男手機招嫖被騙　警方拘1男：偽裝「美女」大學生實施詐騙

雲南兩名男子近日先後在網上認識一名自稱大學生的「美女」，且可以提供性交易，但最終被騙財。鹽津縣公安局周二（18日）對外發布通告，指出25歲男子吳均春利用短片平台，通過發布圖片及視頻，將自己裝成女性形象，假借提供性交易之名實施詐騙。吳現已被該局刑事拘留。



今年2月以來，當地警方先後接到市民龍先生、劉先生報警，稱其在抖音上招嫖時被騙，民警隨即開展偵查工作。經查發現，兩人皆曾先後在抖音上認識到一名自稱大學生、可以提供性交易的「美女」，並在其誘惑下反覆轉賬，一共涉款3400元人民幣。

然而，錢是給了，可對方遲遲不現身，甚至將二人拉黑。意識到被騙的兩人遂向公安機關報警。鹽井派出所民警通過不懈努力，終於3月6日將吳均春抓獲。

疑犯吳均春。（澎湃新聞）

通告表示，經查，疑犯吳均春通過在抖音上發布圖片、影片，將自己偽裝成女性，以提供性交易為由，用支付房費、押金等理由對受害人實施詐騙。而在民警的審訊下，吳對其以虛假性別，提供性交易為由，對他人實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

為徹底查清吳的違法犯罪事實，警方面向社會各界徵集該人的違法犯罪線索。不過周三（19日），鹽津警方已將徵集吳均春違法犯罪線索的同通告刪除。警方工作人員向內媒解釋稱「信息有誤，沒得（有）了，不徵集了」，但未透露更多詳情。