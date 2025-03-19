四川中學老師在數百學生面前虐殺懷孕母貓　踩爆頭丟垃圾桶惹眾怒

四川一間中學有老師近日在數百名學生面前將一隻懷孕的母貓殘忍殺害，引發眾怒。校方證實事件，表示對此事影響到學生深感歉意。



被殺害的母貓。（微博）

被殺害的母貓。（微博）

被殺害的母貓。（微博）

被殺害的母貓。（微博）

內媒《華商報》等報道指，四川省資中縣第一中學（北校區）一名兼任保衛處主任的張姓老師，在3月18日當著數百名學生的面將校內生活的橘貓公開殺害，其中有很多初中生在場。

知情人士及目擊者稱，該名老師用網套住該隻懷孕的母貓，先是踩踏其肚子，接著又踩貓頭，致其當場死亡，地上全是血，然後該老師就像扔垃圾一樣，將貓屍扔到旁邊的垃圾桶裡。當時有學生阻止他，「他竟說學生們同情心氾濫」。

網傳涉事老師。（微博）

有知情人士稱，被殺害的貓很溫順聽話，經常會跑到教室裡。殺貓事情發生時，不少同學拍攝了過程，並有人發到了社交媒體，但目前已被學校勒令刪除。

校方：正在研究對涉事老師進行處理

校方工作人員證實事件，指殺貓的原因是該貓在學校傷人，又指該老師進行了公開道歉，目前學校領導高度重視，正在研究對其進行處理。該工作人員表示，學校對此事影響到學生深感歉意，未來將會在校內開設心理疏導課。

四川省資中縣教育和體育局工作人員稱，正在調查此事，會儘快處理。