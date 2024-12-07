華中農大曝虐貓事件　十多隻流浪貓死亡　在校生投藥毒殺遭處分

位於湖北省武漢市的華中農業大學近日驚傳虐貓事件，校園內接連有十多隻流浪貓死亡。周六（7日），校方就事件發布情況通報，指學校依據調查情況，給予在校生蘇某某嚴重警告處分。



多名網友近日在社交平台發帖稱，校內已有多達十餘隻流浪貓接連死亡，且疑似該校一學生投毒所致。不過學校工作人員稱，沒人能指出來這個學生，在什麽時間點進行了投毒。

周六，華中農業大學發布情況通報介紹，11月25日，學校有關部門接到反映，近段時間校園內發生流浪貓疑似因人為傷害導致死亡。26日，學校有關部門與轄區派出所展開了聯合調查。經查，在校生蘇某某於今年10月至11月，共將5片人用某類藥物碾成粉末，分次兌水投喂了校內流浪貓。

網友在社交平台發帖稱，十餘隻流浪貓接連死亡，指控該校一學生投毒所致。（澎湃新聞）

網友在社交平台發帖稱，十餘隻流浪貓接連死亡，指控該校一學生投毒所致。（澎湃新聞）

網友在社交平台發帖稱，十餘隻流浪貓接連死亡，指控該校一學生投毒所致。（澎湃新聞）

11月28日晚，有學生報警稱，某棟學生公寓通往地下停車場樓梯拐角處地面有一隻黑貓屍體，後網傳為被人蓄意放置此處。經轄區派出所現場勘察和調看周邊監控視頻，尚無證據表明是人為放置。經學校有關部門和師生對該貓屍體進行X光片檢查，該貓沒有骨折情況。

學校依據調查情況，根據《華中農業大學學生紀律處分規定》，給予蘇某某嚴重警告處分，並承諾將進一步加強生命教育，強化校園管理，維護學校正常秩序。