34歲男持錘搶劫廣州周大福4件金飾後逃跑　遭警方逮捕

3月21日，有網民發影片顯示，一男子疑在廣州一商場砸碎周大福專櫃，搶走珠寶等物品。3月22日上午，商場回應記者稱，已報警。有網民表示事發地疑在萬達廣場廣州番禺店。



廣州番禺公安回應稱，已將犯罪嫌疑人34歲梁某抓獲，悉數繳獲被搶金飾。目前，梁某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



影片中，一男子手持錘子，櫃台玻璃已被砸碎，疑似櫃台里的物品被搶。店員拿手機拍攝，該男子迅速逃離現場，影片更可以聽到警報不斷地響起。

3月22日9時許，萬達廣場廣州番禺店一名客服人員對記者稱，商場正在核查此事。另一名客服表示，商場已報警，領導正在開會討論，看如何處理此事，其他情況不清楚，目前商場正常營業。該商場其他部門一名工作人員表示聽說了此事，但不清楚具體情況。

該商場多家珠寶店工作人員對記者稱，今天店內營業未受影響。其中一人提到，這幾天商場在做活動，人比較多，聽說了周大福店鋪櫃台被砸疑似（珠寶）被搶一事，有人在議論這個事，「剛剛還看到周大福的店員在打掃衛生。」

2025年3月21日21時許，廣州一男子在番禺區南村鎮某商場內搶走4件金飾品後搶走現場4件金飾品，造成人員死亡，造成人員死亡。

接報警後，本局迅速組織警力到場處置，隨即將犯罪嫌疑人梁某（男，34歲）抓獲，悉數繳獲被搶金飾。目前，梁某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。