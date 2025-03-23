萬科王石代言528元1碗｢總裁碗燕｣　搶攻男性市場　網民：不坑窮人

撰文：鄭寧
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中國燕窩品牌燕之屋近日推出一款標榜為「全球首款男人的燕窩」的產品「總裁碗燕」，並邀請萬科集團創辦人王石擔任品牌代言人，引發廣泛關注與討論。綜合多家內媒報道，該產品售價高達3168元人民幣（下同）一盒（6碗），折合每碗約528元，價格驚人。

王石與燕之屋於3月18日雙雙在微博官宣代言消息，王石更在廣告中表示：「總裁碗燕，助力新高度，成就每一個挑戰。」據報，該產品含有燕窩、人蔘、鐵皮石斛等八重滋補成份，主打男性營養與職場精英形象。

據紅星資本局報道，「總裁碗燕」實際上早於2023年7月已經上市，而非全新產品。近期因王石代言，重新被市場關注。報道引述燕之屋部份城市代理商表示，該產品主要針對男性客群，但相比女性消費者主導的普通款燕窩，銷量略遜一籌。截至3月中旬，該產品在天貓旗艦店近30日僅售出29盒。

報道指出，該款產品屬於燕之屋目前最高端的產品線，官方客服亦稱「賣得挺好」，但同店內另一款由鞏俐代言、價格僅為一半的燕窩產品，銷量已達「200+」，兩者差距明顯。

王石代言「總裁碗燕」。

《封面新聞》報道稱，「總裁碗燕」推出後迅即引來網民熱議，有人嘲諷：「用燕窩當然坑不了窮人，因為窮人從來不打聽燕窩。」更有人調侃道，「總裁碗燕的價格都趕上深圳、上海的二手樓價了，請王石代言，也算是不離本行。」還有網民質疑：「燕窩到底補的是身體，還是補的是身份感？」

有業內人士向媒體分析指，燕之屋這次是試圖從女性高端滋補市場，轉向男性高消費人群，而選擇王石作代言人是「品牌優化」的舉措。據公開資料，王石為74歲企業家，萬科集團創辦人，近年鮮少代言商業產品，他本身的「成功企業家」形象也被視為與產品定位契合。

「總裁碗燕」擬打開男性高端市場。
「總裁碗燕」擬打開男性高端市場。

儘管品牌力道強勁，燕之屋的業績卻不如人意。據燕之屋2024年年報顯示，公司全年營收達20.5億元，同比增長4.37%；但淨利潤卻同比下降22.33%至1.56億元，為自2020年以來首次出現負增長。

報道指出，高昂的明星代言開支或是造成利潤下滑的主因。2024年，燕之屋銷售及經銷開支達6.71億元，佔總營收逾三成，其中超過六成用於廣告推廣。相比之下，該公司2024年研發投入僅為2854萬元，僅為營銷開支的5%左右。

燕之屋於2023年底在港交所主板上市，被譽為「燕窩第一股」，但上市未滿一年，業績即出現頹勢。報道引述燕之屋年報指出，公司目前線下門店數為758間，雖持續擴張，但單店效益下滑，線下營收同比減少6.1%。

高昂的明星代言開支或是造成利潤下滑的主因。

2024年燕窩行業白皮書顯示，中國燕窩市場規模雖已達623億元，但增速正逐年放緩，從2021年的15%降至2023年的12%，行業競爭日益激烈。

對於王石出任代言人一事，有分析人士認為，與藝人相比，企業家代言更能提升品牌信任度與權威性。中國食品產業分析師朱丹蓬接受內媒訪問時表示：「王石本身就是一位成功企業家，人設亦相對穩定，對品牌形象是一種加分。」

不過，業界亦關注，此番「總裁燕窩」高價策略與王石代言是否真能拓展男性市場，仍有待市場反應與銷量驗證。

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