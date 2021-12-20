力挺王力宏首人？王石妻子田朴珺：藝術家都花心　男人不是聖人

內地網絡盛傳製片人、前「晶女郎」、地產商王石之妻田朴珺在微信朋友圈談王力宏李靚蕾事件，疑是事件爆發以來首個公開站出來力挺王力宏的名人。

截圖顯示，田朴珺在帖文中力撐王力宏：「藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感，男人不是聖人」，又批評李靚蕾「別說是前夫，就是前男友都不能這麼下手。真正內心強大的女人，不需要用報復展示能力」。



現年40歲的田朴珺身材Keep得相當Fit。（IG圖片）

據《新浪綜藝》報道，根據網傳截圖，田朴珺疑似批評李靚蕾大爆王力宏私事，認為其出賣了男方：「當年從中戲退學時老師說，你只要說出誰和你一樣沒上課，就可以不用退學。我覺得出賣同學換自己留下，特別可恥，於是堅持只有自己我退學了，但這事成了這輩子一個榮耀的傷疤。書沒念完可以補，德缺了永遠補不回來」。

田樸珺在帖文中續指：「這兩天某前妻的事，我很好奇為什麼這麼高學歷的姑娘，要在家裏當全職太太？藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感，男人不是聖人，廣東話說：吃得了鹹魚，抵得了渴。別說是前夫，就是前男友都不能這麼下手。那些拍手叫好的圍觀群眾，就問一個問題：熱鬧後，你敢和這樣的人交朋友嗎？真正內心強大的女人，不需要用報復展示能力。多點善良吧，老天會看見。」

網傳田朴珺微信朋友圈帖文。（微博@新浪綜藝）

田朴珺現年40歲，曾用藝名焯勻、田總，曾出演多部著名電影、電視劇。她與萬科地產董事王石2012年公開戀情，這段年齡差距30歲的戀愛曾一度備受外界關注。