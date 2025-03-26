｢跳水鐵娘子｣周繼紅退休　打造夢之隊育出郭晶晶田亮吳敏霞全紅嬋

國家體育總局網站26日（周三）宣布，免去周繼紅的游泳運動管理中心主任、國家跳水隊領隊職務，按國家有關規定辦理退休手續。今年60歲的周繼紅執掌中國跳水隊27年，曾帶領中國跳水隊總計獲300多枚金牌，創造出中國跳水隊的輝煌時代。



周繼紅退休。（網絡圖片）

年青時的周繼紅。（網絡圖片）

伏明霞（右），郭晶晶（左），周繼紅（中）。（VCG）

伏明霞（左），郭晶晶（中），周繼紅（右）。（VCG）

資料顯示，1984年洛杉磯奧運會上，19歲的周繼紅獲得女子10米台冠軍，為中國跳水贏得第一枚奧運金牌。

周繼紅1990年擔任中國國家跳水隊教練，1998年出任中國跳水隊領隊，2017年任中國游泳協會主席。2020年1月，中國跳水協會宣佈成立，周繼紅當選協會主席，2021年6月當選國際泳聯副主席。2023年10月，她任游泳運動管理中心主任。

全紅嬋。（Getty Images）

「跳水皇后」吳敏霞。（新華社）

田亮。（視覺中國）

周繼紅以鐵腕治軍著稱，她掌舵中國跳水隊27年，是中國體育界任職最長的國家隊統帥。她培養奧運冠軍、世界冠軍數十名，如郭晶晶、田亮、吳敏霞、曹緣、全紅嬋、陳芋汐等，將中國跳水隊打造成「夢之隊」。

央視曾報道指，退役後，周繼紅帶領中國跳水隊總計獲300多枚金牌。有內媒統計，周繼紅任期內率隊斬獲46枚奧運金牌，並在2024年巴黎奧運會實現包攬全部8金的壯舉。