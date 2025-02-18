全紅嬋等奧運健兒獲「終身養老金」　60歲後每月可領6000元

全紅嬋等巴黎奧運會獲獎選手獲贈「終身養老金」，年滿60歲後可每月領取4000至6000元（人民幣，下同）。



「優秀運動員終身保障公益項目」保單發放儀式在北京舉行。（網上圖片）

周一（2月17日），「優秀運動員終身保障公益項目」保單發放儀式在北京舉行，今次全紅嬋、劉洋、覃海洋等國家跳水隊、體操隊、游泳隊、花樣遊泳隊和羽毛球隊的20名運動員現場獲頒保單，孫穎莎、王楚欽等其他運動員的保單則將陸續發放。

按照項目規劃，巴黎奧運會前三名的運動員在年滿60歲後，可終身按月領取保障金，標準為金牌6000元/月、銀牌5000元/月、銅牌4000元/月。保單覆蓋巴黎奧運會全部130名獎牌得主。該保障計劃由中華全國體育基金會、中國太保集團、安踏集團、中體產業集團共同捐贈發起。

據介紹，安踏2023年底捐資1億元成立「奧運領獎台公益基金」此次從中撥款4千萬元，為巴黎及未來兩屆奧運會（2026年米蘭冬奧會、2028年洛杉磯奧運會）的優秀運動員購買終身保障。

「優秀運動員終身保障公益項目」保單。（央視）

年滿60歲後可每月領取4000至6000元人民幣。（央視）

中華全國體育基金會副理事長彭維勇說，運動員保障對於促進體育事業的可持續發展具有重要意義，也是備受關注的現實問題。他感謝安踏等企業的擔當，為中國體育人才解決後顧之憂。

安踏集團副總裁李玲表示，安踏一直是中國體育堅定的支持者和親密夥伴，未來將持續支持運動員保障體系建設，多維度參與公益事業。

除終身保障項目外，安踏還計劃五年捐贈價值5千萬元的裝備支持中西部等縣級體校；同時將攜手中華全國體育基金會推出1千萬元的「優秀運動員傷殘救助計劃」。