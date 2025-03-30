緬甸地震當日　雲南驚現｢血紅太陽｣引熱議　專家解釋｜有片

3月28日14時20分，緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30千米。



內媒報道， 地震當日雲南當地居民見到有「血紅太陽」出現在空中，懷疑與地震有關。有專家解釋，太陽變紅可能由大氣散射與折射導致。



雲南血紅太陽。（影片截圖）

近日不少來自雲南的網民拍片稱，天空中的太陽變成了血紅色，還有目擊者表示是第一次見到這種現象。

引發網民討論，有人認為很反常：「大概率是不好的前兆」「今年註定是不平凡的一年」。也有人表示出現紅日很正常：「這種現象不足為奇，大自然奇觀多的是。」「原來古人詩詞裏的殘陽如血沒有騙我們。」

雲南血紅太陽。（影片截圖）

雲南血紅太陽。（影片截圖）

中國科學院雲南天文台專家分析，太陽變紅可能由大氣散射與折射導致。當日或許大氣中存在較多塵埃、水汽等顆粒物，對太陽光進行散射和折射，其中波長較短的藍、紫光被散射較多，而波長較長的紅光穿透能力強，更多到達地面，使太陽呈現血紅色。