台灣夜市全場人「頭髮突飛起來」影片瘋傳　台電揭恐怖真相：快逃

秋天到來，隨著天氣漸漸變涼，容易出現靜電現象。



一名網友表示，日前在逛台灣夜市時，發現在場的民眾，都因為靜電的關係，髮絲都直挺挺地站好，因為感受到不對勁，所以拍下影片。

對此，台電（台灣電力公司）曾分享，在戶外「怒髮衝冠」要小心，表示所在位置位於雷擊範圍內，應盡快躲至室內。

有網友拍到台灣樂華夜市民眾的頭髮紛紛飛起來，引起熱議。（IG@duh0406）

有網友拍到台灣樂華夜市民眾的頭髮紛紛飛起來，引起熱議。（IG@duh0406）

有網友拍到台灣樂華夜市民眾的頭髮紛紛飛起來，引起熱議。（IG@duh0406）

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台灣網友duh0406在Threads發文，5日晚上在逛夜市時，發現現場的民眾頭髮居然都站起來，她拍下驚人的畫面直呼：

全體靜電只有一個可能吧，我先猜，雷神索爾要來了！

發帖者補充，當時感受到不對勁所以才錄下這畫面，「這個情況只維持了大約一分鐘以內」。

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貼文曝光，網友紛紛直呼：

「當你的頭髮因為靜電飄起來的時候，就應該要立刻離開該區域，因為準備有一道雷劫劈下來」

「頭髮翹起來，表示為可能被雷擊對象，要快往室內躲避，危機意識都沒有」

「天雷快要勾動地火了」

「是我就笑不出來了，第一個動作就是跑離這個區塊」



有網友解釋：

其實這種情況下並沒有太大的危險性，大多數閃電會先打到大樓，而且我們也穿著鞋子不用怕被地板電到，況且蠻多建築都有安置避雷針，台灣也蠻少有雷擊打到人的新聞，而且全球一年被雷打死的平均只有3000人左右，主要是荒郊野外遇到比較危險，但保險起見遇到這種情況還是稍微避難一下。

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事實上，台電曾指出，在戶外頭髮突然「怒髮衝冠」變成超級撒亞人，表示所在位置位於雷擊範圍內，要躲至屋內、車內，若無遮蔽物時，應「併攏雙腳並蹲下來」降低高度，但不是躺在地上。

台電進一步指出，頭髮豎起是雷擊前地面和天上的雲感應出異性電，在此區域人的頭髮也是如此，所以頭髮間電荷產生互相排斥的力量，表示即發生正負電荷劇烈中和大規模放電的現象，形成閃電，「怒髮衝冠可說是雷神的最後警告，在美國就曾經發生這樣的案例」。

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日本富士山傳出意外，來自東京的一家三口正準備下山時，在九合目附近遭遇雷擊，3人當場失去意識倒地。（YouTube@ANNnewsCH）

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