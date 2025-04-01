深圳法院拍賣100噸活鱷魚要求上門自提　近4000人圍觀無人出價

內媒《第一現場》報道，近日，深圳市南山區人民法院在阿里資產平台上拍賣一批重100噸的活體鱷魚，起拍價為400萬人民幣（下同），但截至4月1日，尚無人報名參加。



拍賣界面。（阿里資產平台截圖）

報道指，深圳市南山區人民法院在阿里資產平台上對100噸活體鱷魚進行變賣，起拍價高達400萬元。法院公告顯示，這批鱷魚為被執行人廣東宏益鱷魚產業有限公司所有，目前位於該公司養殖場內。

被拍賣的鱷魚。（第一現場）

據介紹，這批被拍賣的鱷魚將以40元/kg為基準價，總重暫估100噸，因此起拍價定為400萬元。在成交後，將按照實際交付總重量，對這批鱷魚的成交價款實行「多退少補」。

被拍賣的鱷魚。（阿里資產平台截圖）

拍賣頁面顯示，本次拍賣競買人需持有鱷魚《人工繁育證》且具有養殖場地，競得拍賣物後，還需要自行運輸並辦理增加養殖數量的相關業務。

暫時無人出價。（阿里資產平台截圖）

被拍賣的鱷魚。（阿里資產平台截圖）

目前這批鱷魚有近4000次圍觀，但暫時無人報名參與拍賣。報道指，這已是該批鱷魚第三次亮相拍賣場。據南山區人民法院公開信息，該院曾於今年1月、2月分別以500萬元和400萬元的起拍價對這批鱷魚進行過兩輪拍賣，但均無人出價。

網民評論：

「順豐包郵可以考慮考慮。」

「這產業不是一般人能接手。」

「有專門做鱷魚養殖的，賣給他們唄。一直賣不出去，就得一直照顧着，多大的成本啊。」

「神奇的拍賣。」

