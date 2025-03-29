以動物為別稱城市有哪些?　廣州為何叫「羊城」？「鵝城」在哪？

中國很多城市除了正式地名外，還因為歷史文化背景而有別稱，而這些別稱不少與動物有關，例如大灣區就有不止一座「動物之城」.....以動物為別稱的城市，大家能說出幾個？



廣州不產羊 為何叫「羊城」？

五羊石曾經是廣東的標誌，但現在「小蠻腰」廣州塔更具知名度。（視覺中國/當代中國授權）

說以動物為別稱的大灣區城市，很多人馬上會想起「羊城」廣州。地處中國南方的廣州自古不產羊，其「羊城」別稱來自神話故事。

相傳兩千多年前周代，當地（周朝時還沒有廣州的名稱）災荒連年，民不聊生。某一天，天上飄起彩雲，五位仙人騎著五隻口銜穀穗的羊來到，把穀穗贈與人民，祝福此地「永無飢荒」。

仙人飛升而去後，留下的五羊化成石頭，從此這地方稻穗飄香，年年豐收，「羊城」之名由此而來。

廣州是廣東省省會，亦是華南最大城市，人口近1,900萬，經濟發達，也是嶺南文化中心。當地其中一處傳統景點，是越秀公園的五羊石像。不過廣州新興旅遊點多了，五羊石像已較少人提及。

「鵝城」是大灣區哪一座城市？

惠州市區一條跨越東江的大橋就叫「鵝城大橋」。據報道，該橋設計方案以現代筆觸呼應「鵝城」的千年美稱，蘊含「天鵝引頸高歌」的美好影響力。（視覺中國/當代中國授權）

大灣區另一座以動物為別稱的城市，可能多數人想不起來，她是惠州。

相傳古時有仙人騎着木鵝當地，見山清水秀遂長居於此，而木鵝則化作山嶺，即現在惠州西湖邊的飛鵝嶺。正因這個傳說，惠州有了「鵝城」之名。

惠州是客家人主要聚居地區，目前當地人口600多萬，有石化、電子信息等產業。

大灣區還有一座城市以神話中的動物為別稱，就是「鵬城」深圳。

深圳美景吸引大鵬以此為家？

深圳的大鵬所城地已有600年歷史。（網上圖片）

「鵬」是傳說中的大鳥，《莊子－逍遙遊》有云：「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千裏也。化而為鳥，其名為鵬。」

「鵬城」的別稱，一說是源自明代設立的「大鵬所城」。而「大鵬」兩字的由來，是傳說一隻在空中翱翔的大鵬飛至，被這裏的秀麗風景所吸引，於是以此為家，故事與惠州的「鵝城」頗有相似之處。

深圳在改革開放後崛起，經40多年發展後擁有1,700多萬人口，高新產業、物流業、金融業發達。其GDP在21世紀第二個十年已超越香港，甚至超過很多中等國家。

如果把範圍從大灣區擴大至全省，廣東省還有其他城市以動物為別稱，例如粵東「鮀城」汕頭。

汕頭的「鮀」是甚麼動物？

汕頭老城區保留有民國建築群，遊客慕名而來。圖為汕頭老城區市中心的「小公園」。（視覺中國/當代中國授權）

「鮀」普通話唸「tuó」，粵語唸「駝」，是一種體小而圓、帶有斑點的小魚。汕頭老城區所在位置，歷史上曾是半島，附近盛產這種小魚，故稱為「鮀城」、「鮀島」。

現今「鮀」字幾乎是汕頭的「專用字」，該字在當地出現頻率不低，離開汕頭不易找到。

汕頭是著名僑鄉，目前人口500多萬，是中國首批4個經濟特區之一（另外三個是深圳、珠海和廈門），是潮汕地區最主城市。該市有紡織服裝、玩具等支柱產業，近年還被大家發掘為「美食孤島」，不少外地人專程到當地享受美食。

粵東有汕頭，還有一座城市叫汕尾，但汕頭的「汕」和汕尾的「汕」含意完全不同，不存在「一頭一尾」關係，這是後話。

陽江是「鼉城」 這字怎麼讀？

海上絲綢之路博物館為陽江著名旅遊點，該館主要展示南宋古沉船「南海一號」，以及船上的陶瓷與漆器等文物。（網上圖片）

另外，粵西陽江被稱為「鼉城」；「鼉」，據說是楊子鱷。當地文史學者稱，陽江舊城附近有形似楊子鱷的鼉山，「鼉城」由此而來。

很巧合，「鼉」的普通話和粵語讀音，都與汕頭的「鮀」相同，所以單聽讀音，大家或分不出是哪座城市。

而粵北的清遠與深圳一樣，以神話的動物為別稱，稱為「鳳城」。「鳳」是傳說中的百鳥之王。

相信古時當地一名漁民在洪水中救了一隻小鳳凰，自己卻不支溺水而亡。鳳凰母親心生感激，便用自己身軀架在洪水泛濫的江面上，讓災民通過其身體爬向高地，許多災民得以死裏逃生，鳳凰母親卻因力盡沉入江底。

中國有多少地方叫「鳳城」？

清遠近年積極發展遊遊業，圖為湟川三峽的瀑布和遊輪。（視覺中國/當代中國授權）

後來人們為了紀念人鳳相救的傳奇，把清遠城稱作「鳳城」。

順帶一提，「鳳城」可能是出現得最多的地方別稱，起碼是「之一」，廣東的順德大良、潮州，還有山東的高密都有「鳳城」的別稱；高密，正是諾貝爾文學獎得主莫言的出生地。另外，東北遼寧省還有一個縣級市叫鳳城市。

最後再列出一些其他省份以動物為別名的城市：河北邢台傳說中有「神牛」出現，故有「牛城」之稱；以丹頂鶴聞名的黑龍江齊齊哈爾是「鶴城」；福建廈門是「鷺城」；湖南衡陽是「雁城」；河南平頂山是「鷹城」。

還有，陝西榆林是「駝城」；「駝城」與汕頭的「鮀城」和陽江的「鼉城」又是同一讀音。今年是蛇年，當然不能漏掉「蛇城」福建漳州。

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