北京婦路邊祈福反燒毀9輛車：燒「金元寶」時一直默念平安健康

清明節除了拜山祭祖，也有人會在路邊燒紙錢，北京一名女士日前冒風燒紙祈福，卻祈福未成，反釀禍端，紙錢殘火引發火災，9輛汽車被燒毀。



北京朝阳消防消息，3月30日中午，北京朝陽區一路口發生火災，停泊在路邊的多輛汽車猛烈燃燒，濃煙滾滾。朝陽區消防到場撲滅火勢，據統計，此次火災共造成7輛機動車燒毀、2輛燒損，無人員被困傷亡。經現場走訪和翻查閉路電視紀錄，消防及警方鎖定了44歲女子張某。

3月30日，朝陽區一路口發生火災，多輛汽車猛烈燃燒。（北京朝陽消防）

張某供述，按照老家習俗，每月初一、十五都要向神仙燒「金元寶」祈福，她常在初一、十五前後燒紙錢，「著火這個地方我之前燒過7、8次」。當日中午，她從家中攜帶4袋紙元寶，在一路口的路外側的荒地燒紙祈福，隔著一層鐵皮圍擋，路內側停放多輛汽車。

由於當日刮大風，張某怕着火，為了讓紙錢盡快燒透，便用木棍將三堆紙錢扒拉開燃燒，大風還吹走了3、4個紙元寶，她都逐個撿回。然而，距離張某燒紙不到兩米遠的空地、鐵皮圍擋下方空隙，長有乾枯的雜草。

閉路電視拍到張某去燒紙的畫面。（北京朝陽消防）

張某表示，在「金元寶」燃燒的過程中，她一直默念平安健康，整個過程大概持續10分鐘，「燒完紙，我用木棍簡單扒拉了一下就離開了，沒有用土掩埋或用水澆等方式進行處理，也沒有確認灰燼是否燒透」。

張某離開後，未燃盡的火星引燃旁邊雜草並迅速蔓延，火焰穿過鐵皮圍擋下方縫隙，最終引燃了旁邊停放的車輛。

9輛汽車被燒毀。（北京朝陽消防）

當得知因為自己燒紙造成9輛汽車被燒毀的嚴重後果，以及可能面臨的法律責任後，張某一時語塞，陷入沉默，「因為我燒紙造成這麽大的損失，我真後悔，沒想到火這麽厲害」。目前，張某已被朝陽警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。