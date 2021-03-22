新冠肺炎｜跨越4000公里的愛情　江蘇新疆兩地援鄂護士結婚引熱話

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-22 10:12

江蘇揚州女護士張敏去年在武漢參與疫情援助工作時，結識了同樣參與援鄂的新疆護士李夢鴿。兩人近日喜結連理，創造一段佳話。 據央視報道，張敏和李夢鴿分別是蘇北人民醫院老年醫學科、克拉瑪依人民醫院急診科護士，兩人相距4000多公里，因去年武漢發生新冠肺炎疫情，兩人分別作為江蘇和新疆援鄂醫療隊成員，到武漢支援戰疫，因此種下情緣。

報道指，張敏和李夢鴿在援鄂期間入住同一間駐地酒店，為了緩解工作壓力，他們會用休息時間在酒店裏鍛鍊，恰恰就在運動館裏，張敏第一次邂逅了李夢鴿。李夢鴿打乒乓波時，高大帥氣的形象引起了張敏的注意，「清澈、堅定的眼神吸引了我」，於是她偷偷拍下了李夢鴿的照片。

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2020年3月17日，新疆醫療隊準備撤離武漢。得知消息後，張敏做了個大膽的決定：拿着這張「偷拍」照托同事四處打聽這位讓她心動的「男神」，因為「再不找到他就沒機會了」。在一位新疆援鄂醫療隊隊員的幫助下，兩人加了微信好友。經過兩個月的了解，李夢鴿也對這位揚州女孩心生情愫。

此後，兩人正式確立了情侶關係。後來，李夢鴿在新疆參與抗疫工作時，將兩人的名字寫在防護服上以表愛意。

日前，李夢鴿來到揚州向張敏求婚。兩人最終選擇在相識一周年紀念日領證結婚。3月20日下午，張敏和李夢鴿重返武漢，共赴「櫻花之約」，重溫那段刻骨銘心的援鄂經歷，兩人也決定再次入住去年的駐地酒店，「去當初愛情萌芽的地方」。張敏還向網民分享她的愛情經驗：「相愛的兩個人，空間距離不是問題。希望大家遇到愛情，勇敢點！」

這段浪漫愛情故事也引起不少網民關注，紛紛表達祝福：