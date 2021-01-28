吉林通化封城｜義工斥買零食浪費人手　當事人委屈：已兩天沒吃飯

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-28 17:15

吉林通化新冠疫情反彈，當地正實施封閉式管理，居民要在網上預訂外賣食物，再由義工送到府上。 其中一名義工近日就在網拍片「聲討」，抱怨有居民下單購買的生活物資，竟然全部都是零食，質疑是浪費時間及人手。不過，訂購零食的居民就回應稱，自己無法做飯，只能靠零食、杯麵度日，此前已經兩天沒吃飯了。

義工拍片「聲討」有居民竟的生活物資竟然只買零食、杯麵。（影片截圖）

從網上片段所見，滿滿一箱生活物資全部都是各式各樣的零食、飲料及杯麵，義工直斥「這就是天天吵著要餓死的人買的這個食物呀，看看這都甚麼玩意兒呀！」義工又表示，他們連日來日以繼夜為居民送運食物，「晚上送菜、白天做檢測」，一些老舊屋苑沒有升降機，更是只能人手抬上樓，「我們不怕給送，就怕的是這種你一袋零食，一瓶飲料解決不了你的問題，唯一能解決的就是你的饞病，我們需要把更多的資源和時間留出來給真正需要需人。」

不過，當事人其後就解釋，稱她們是一群合租的女生，並非本地人，受疫情所困無法回家。

她說，封城後無法出門，由於所租住的公寓不准做飯，加上人多不便使用電器，故只能靠零食、杯麵度日。當事人坦言已經兩天沒有吃飯，該批零食、杯麵也是後來聯繫到一間超市，獲老闆協助才得以購買以作充飢。

義工得知實情後深感抱歉，稱已經主動與當事人聯絡並道歉，又強調接下來的日子將會盡其可能給予最大的幫助，一起渡過難關。

（綜合報道）