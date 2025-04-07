金價插水｜內地民眾排長龍掃金　深圳水貝人山人海　老鋪黃金限購

金價近幾日持續下跌，「金價連續跳水」等話題接連衝上微博熱搜。內媒報道指，大量內地民眾在清明節長假趁機到珠寶店買金飾，其中深圳水貝的主要黃金珠寶賣場更是人山人海，武漢多家金店的顧客絡繹不絕。



清明節長假期間，深圳水貝的主要黃金珠寶賣場人山人海。（《證券時報》）

清明節長假期間，深圳水貝的主要黃金珠寶賣場人山人海。（《證券時報》）

金價持續下跌，大量內地民眾在清明節長假趁機到珠寶店買金飾。（《證券時報》）

據《證券時報》報道，儘管一些黃金珠寶店舖因為假期而關門，但深圳水貝各主要的黃金珠寶賣場依舊正常營業，且現場人山人海，還有不少來自其他省市的外地人在選購金飾。

有外地人表示，深圳水貝這邊的價格比較實惠，所以跨城前來買金。儘管金價屢創新高，但對黃金價格未來的走勢依舊充滿信心。

在武漢，老鋪黃金門外排起長隊。（《極目新聞》）

老鋪黃金的顧客絡繹不絕。（《極目新聞》）

老鋪黃金的顧客絡繹不絕。（《極目新聞》）

《極目新聞》報道指，在武漢，多家金店包括周大福、周生生、老鋪黃金等客流湧動，試戴、購買的顧客絡繹不絕。

報道指，老鋪黃金門外排起長隊。據店員稱，老鋪黃金商品均為一口價，金價漲跌對其價格並沒有太大影響，排隊的顧客從4月3日開始就沒有停止，無論是基礎款還是網紅爆款都存在缺貨情況。

老鋪黃金店舖負責人表示，為了防止黃牛代購，門店現在推出限購政策，每位顧客最多只能購買5件，但是金額不限。

老鋪黃金的顧客絡繹不絕。（《極目新聞》）

《21世紀經濟報道》指，此前金價一度漲至每盎司3167美元的歷史新高，但之後轉跌。投資者持續拋售黃金，背後的關鍵原因是在市場陷入極度恐慌之際，一些遭受巨大損失的投資者不得不拋售黃金來彌補在其他資產上的虧空。

在4月7日早上，現貨黃金和COMEX黃金均一度跌破3000美元關口。其中，現貨黃金曾觸及2969.92美元/盎司，較4月3日盤中歷史高點3167.74下跌197.82美元/盎司。