台股市值蒸發6.6萬億台幣　股民平均損失50萬　台積電慘跌2.4萬億

美國「對等關稅」引爆全球股災，台股清明連假後補跌，今日（7日）加權指數開盤後大瀉2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅。



台媒《ETtoday新聞雲》7日報道，換算市值瞬間蒸發6.6萬億元新台幣（折合約1.7萬億元港幣），以台股股民開戶數1336萬估算，平均每個股民損失50萬元新台幣（折合約12.7萬元港幣）。



3大權值股台積電、鴻海、聯發科開市直接跌停，分別跌至848元、138.5元、1295元。

台積電市值蒸發2.4萬億元新台幣（折合約6100億元港幣），若從今年1月2日高點1160元算起，市值已蒸發逾8萬億元新台幣（折合約20400億元港幣）。

台媒《經濟日報》7日早上報道，台股各個版塊全數呈現下跌，如電機、半導體、光電、電子通路、電腦周邊、電子零組件、運動休閒、造紙等跌幅皆超過9.8%，另外網絡通信、百貨、食品等雖較為抗跌，但盤中跌幅依舊逾5%。