27樓拋下沒吃完豆腐險令路人「中頭獎」　昆明漢被行拘6日

雲南昆明市西山區一個屋苑近日出現驚險一幕，一名男子將未食用完的豆腐隨意從27樓窗口拋出，險些砸中樓下路人，最終因而被警方行拘6日。



據民眾報案，當時屋苑一商鋪前突然「天降垃圾」，砸落的原來是一袋未吃完的豆腐，瞬間湯汁四濺，更險些砸中路人。接到報警後，昆明市公安局西山分局金家河派出所民警迅速出擊開展調查，僅用3小時便鎖定疑犯陶某。

面對訊問，陶某對自己為圖省事，直接將豆腐從27樓拋出窗外的行為供認不諱。最終，公安機關依法對其作出行政拘留6日並處罰款的處罰。

涉事男子。（澎湃新聞）

民警稱，高空拋物有「懸在城市上空的痛」之稱，它不是一個僅關乎道德的行為，而是一種違法犯罪，嚴重危害到人民群眾的人身及財產安全。從一袋豆腐腦到一枚雞蛋、一個煙頭，高空拋物的危害遠超想象。

據《中華人民共和國刑法》，從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。故意從高空拋棄物品，尚未造成嚴重後果，但足以危害公共安全的，以危險方法危害公共安全罪定罪處罰，處三年以上十年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，以危險方法危害公共安全罪定罪處罰，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。為傷害、殺害特定人員實施上述行為的，依照故意傷害罪、故意殺人罪定罪處罰。若具有多次實施；經勸阻仍繼續實施；受過刑事處罰或者行政處罰後又實施；在人員密集場所實施；其他情節嚴重的情形，應當從重處罰，一般不得適用緩刑。