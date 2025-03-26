洗衣機深夜從天而降　私家車泊街邊慘被砸中　高空擲物可判死刑？

高空擲物輕則污染環境衛生，重則傷人甚至會危及性命。近日，浙江溫州市發生一宗高空擲物事件，一部洗衣機竟在深夜時分從天而降，還砸中停泊在路邊的車輛，幸無人受傷。



《都市快報》報道，事發於3月23日凌晨，溫州龍港市西城路。圖片顯示，一部外殼已經扭曲變形的洗衣機橫卧在路邊，旁邊停泊了一輛白色私家車。有網民表示，「見過高空拋物，但直接拋下一整台洗衣機的還是頭一回見到」。

洗衣機已經扭曲變形。（微信公眾號＠今溫州）

地上留下一個玻璃窗框及滿地玻璃碎。（微信公眾號＠今溫州）

事發地的商戶稱，洗衣機從高空墮下落在其店門前，並砸中停在路邊的車輛，「被砸中的汽車是隔壁店的」，事發後不久已有民警到場處理，洗衣機已被搬走，但她不清楚車輛的受損情況。

龍港市警方稱，洗衣機落地不久後，警方就接獲市民報警，民警隨後到現場處置。目前警方已經立案，正在調查當中。

私家車被洗衣機砸中，車頭玻璃碎裂。（微信公眾號＠今溫州）

私家車被洗衣機砸中，車頭玻璃碎裂。（微信公眾號＠今溫州）

2019年11月，最高法印發《關於依法妥善審理高空拋物、墜物案件的意見》，明確對於故意高空拋物者，根據具體情形按照以危險方法危害公共安全罪、故意傷害罪或故意殺人罪論處。2021年3月1日，高空拋物罪正式入刑，《刑法修正案（十一）》將高空拋物罪列為刑法第六章「妨害社會管理秩序罪」項下的一個獨立罪名。

高空拋物行為已單獨入罪，高空拋物如果危害公共安全，則可能構成以危險方法危害公共安全罪，造成嚴重後果的，可判處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

對於沒有達到犯罪標準的高空拋物行為，依照《治安管理處罰法》可依法給予警告、罰款或拘留等行政處罰，《民法典》也明確規定了高空拋物行為的民事責任。