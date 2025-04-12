四川男持槍狀打火機嚇阻店員搶走9部華為手機　法院重判10年徒刑

去年11月，四川眉山市發生一起搶劫案。男子杜某甲手持槍狀打火機，並模仿上膛動作以嚇阻手機店員，最終搶走9部華為手機後逃離現場，並將手機藏於岷江岸邊。僅在作案兩小時後，杜某甲便被警方抓獲，最終被法院重判囚10年。



報道指，杜某甲2002年1月出生，文化程度只有小學。2024年八九月份，他萌生了搶劫手機店以「快速賺錢」的想法，並於某網購平台購買了槍狀打火機、雨衣、手套等作案工具。

2024年11月28日晚上，杜某甲在眉山市東坡區某手機店踩點。次日早上，他穿戴好準備的裝備，騎摩托車來到手機店，直接將展示櫃中的手機裝入口袋。在此過程中，他掏出槍狀打火機，並做出拉槍栓的動作以威脅店員，隨後搶走9部華為手機逃離現場。根據眉山市東坡區價格監測與認定中心的評估，這些手機的價值達51650元（人民幣．下同）。杜某甲於2024年11月29日被警方抓獲。

杜某甲作案後，警方在現場調查。（紅星新聞）

四川省眉山市東坡區人民法院於今年2月13日對此案作出判決，認定杜某甲的行為構成搶劫罪，因其到案後如實供述罪行，法院決定從輕處罰。最終，杜某甲被判有期徒刑10年，並處以1萬元罰金，作案工具也被沒收。

杜某甲對此判決不滿，提出上訴，稱原判對搶劫數額的認定事實不清，證據不足。然而，二審確認了原審的事實和證據，認為原判決事實清楚，證據充分，適用法律正確，因此駁回了上訴，維持原判。