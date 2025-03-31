山東4男入屋強搶嬰孩2.8萬賣出　母子分離17年，索賠600萬

綜合內媒報道，2006年，山東4名男子闖入姜家，搶走8個月大的姜甲儒。2024年1月，警方找到姜甲儒，同時抓獲了四名疑犯。2025年4月2日，本案將在山東泰安市中級人民法院進行公開審理。



喬守芬夫妻二人開始在全國尋子。（極目新聞）

姜甲儒母親喬守芬介紹，2006年農曆臘月初三，8個月大的姜甲儒住在爺爺奶奶家，凌晨1點時，有4名男子闖進屋，毆打孩子的爺爺，還用鋼筋頂着孩子奶奶的喉嚨威脅。控制住老人後，4名歹徒將姜甲儒搶走，臨走前還將門反鎖。

事發後，喬守芬夫妻二人開始在全國尋子，而孩子的爺爺因為沒照看好孫子自責，長時間吃不下飯，幾年後生了重病，懷着怨恨去世。

母子相認。（極目新聞）

直到2024年1月，警方利用先進的人臉識別技術，終於在山東濟寧找到了姜甲儒。且拘捕了當年入屋搶嬰的4名疑犯，其中一名男子還是相識多年多年的鄰居。

這名鄰居因「理財」欠錢，知曉她家有兩個孫子後，就給其他3人提供信息，並幫忙踩點，共同搶走了孩子，以28600元人民幣的價格將孩子賣給濟寧一戶人家，離喬守芬家只有75公里。

被搶孩子奶奶在嫌疑人家門口。（極目新聞）

家屬表示，案件將於4月2日上午9點半在山東省泰安市中級人民法院進行公開審理，姜甲儒的母親喬守芬稱，「我們將作為民事訴訟的原告參與庭審，要求嚴懲人販子。另外，孩子和我們都是受害人，也要求對方賠償誤工費、精神損失費等600多萬元（人民幣）。」