湖南女替去世男友還債60萬引熱議　網民意見兩極

綜合內媒報道，湖南一名女子在男友車禍去世後，替男友還清了60萬（人民幣，下同）債務。有網民表示女子重情義有擔當，但也有人表示其是在「自討苦吃」。



2016年，湖南一名女子王婷相戀多年的男友曾某因車禍去世，留下60萬的債務。王婷表示，欠債來源主要是人員工資、進貨欠款和朋友借款。她認為，男友雖然去世，但不能讓他背負失信罵名，且債務的背後，也是一個個家庭的期待與信任。

欠債來源主要是人員工資、進貨欠款和朋友借款。（封面新聞）

王婷先後前往雲南、廣州等地，四處尋找賺錢的機會，終於成功還清去世男友的債務。「掌上衡陽」曾報道，王婷先是南下廣東等地做生意，後又返鄉創業，創建了衡陽新銘黃桃專業種植合作社；2022年，王婷又創辦一家食品有限公司，目前正在打造一處青春樂園與研學基地。

王婷與曾某的伯父。（掌上衡陽）

還清債務的同時，女子還照顧起了男子的親人，如替曾某的母親買養老保險，帶其父母外出旅遊。2020年王婷結婚時，曾某的父母也出現在現場，她表示：「今天，我結婚了，我有六個爸爸媽媽，你們都是我生命中最重要的人。」

王婷與曾某的母親。（瀟湘晨報）

事件衝上微博熱搜，引發網民關注，有人指女子是「戀愛腦」：「這和挖野菜幾十年的王寶釧有什麼區別？」「自找苦吃而已。」「以前會歌頌她，現在只覺得戀愛腦。」

但亦有人指女子有擔當、有情義：「她眼神堅定得讓我覺得她很強大，能夠走出悲傷，並且有能力幫助悲傷里的人。」「我也覺得這種事情跟這個時代格格不入。」「朋友也做過類似的事，他覺得那是責任，不後悔。」