真的「清空購物車」！貴陽超市清倉拍賣　500多輛推車被偷回家

貴州省貴陽市一間永輝超市近日舉辦清倉拍賣活動，原意是吸引顧客掃貨，未料高達500多輛購物車在促銷期間被民眾一併推回家，至今大多數下落不明。



綜合內媒報道，苦主落在近日舉辦促銷活動的永輝超市花果園大街分店，店方發現有大量推車遺失，經調閱監視器畫面後，赫然發現許多顧客在結帳後並未將購物車歸還，而是連人帶車、車內商品一併推離超市，直接回家。

對此，超市經理表示，購物車遺失數量龐大且價值不菲，公司已向警方報案處理，並透過公告呼籲附近居民協助歸還車輛。「懇請相關單位協助通知各樓層住戶，盡快將購物車送回超市出口處。」他強調，這些購物車屬於成本設備，數量與金額損失都十分可觀。

當地宏立城物業公司負責人亦證實，他們已配合超市展開排查行動，並號召居民主動歸還，目前僅收到約30多輛，其餘仍不知所蹤。

當地超市發出公告，要求民眾歸還購物車。（微博）

事件曝光後在網絡引發熱議，不少網民對此表示震驚與不解，有人留言稱「頭一次聽說有人把購物車推回家的」、「超市清倉賣的是商品，可沒說送購物車」、「這些人沒沾點便宜就覺得損失了」，亦有網民質疑相關行為已構成竊盜。

另有部分網友提出推測，認為可能與超市未明確管理或未設限有關，「沒有人阻止，自然有人順手牽車」，但此說法仍無法平息眾怒。有網友計算損失金額，假設每輛購物車價值200元人民幣，500輛總價即達10萬元。

目前警方已介入調查，超市與社區物業亦持續進行追查與回收作業，盼能追回更多車輛以減少損失。