懶人福音｜全自動「AI洗頭店」熱爆廣東　只需13分鐘　還可客製化

廣東廣州近日多家「AI洗頭店」因實現解放雙手，自動洗頭而爆紅。



店家指出，一共7次沖洗，機器透過紅外線感應定位頭部，配合多角度出水口，全程只需13分鐘，且模式可選擇長髮或短髮，乾性或油性髮質也可客製化，吸引不少人想體驗「懶人福音」。

廣東廣州近日多家「AI洗頭店」因實現解放雙手，自動洗頭而爆紅。（微博圖片）

廣東廣州近日多家「AI洗頭店」因實現解放雙手，自動洗頭而爆紅。（微博圖片）

廣東廣州近日多家「AI洗頭店」因實現解放雙手，自動洗頭而爆紅。（微博圖片）

一度平至9.9元一次 還有按摩體驗 點圖放大了解更多「AI洗頭店」的運作過程：

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據《羊城晚報》報道，店員表示，顧客躺上按摩床後，可選擇速洗、普通、加時、淋水或養護模式，力度有低、中、高三檔，在開始洗頭前，店員會先用儀器檢測顧客的頭皮健康情況：

我們會根據顧客的髮質情況，在洗頭時選用乾性或油性模式，所對應的洗頭水也不同。

店員說道，隨後機器啟動，每次服務前都會進行消毒，工作人員為顧客準備一次性毛巾、耳塞，並調整水溫水壓，選擇洗頭模式後，系統便自動運作。

洗頭過程中，機器經過多個出水口和紅外線燈，在運作的過程中不斷調節方位，以達到全方位沖灑、清潔頭皮，全程包含2次洗髮、一次護髮，一共7次沖洗，該設備還配備按摩床功能，結合頭髮清潔與按摩體驗，在普通模式下，整個洗頭流程約13分鐘。

店員還說道：

洗完店內設有負離子自動吹風機，顧客也可選擇手持吹風機。

至於價格，AI洗頭價格剛推出時，優惠價為9.9元（人民幣，下同），目前在線上平台購買價格則約19元一次。

店員介紹，店內共有5台洗頭機、3名店員，門市自去年12月起營業，尖峰時段每日接待洗頭人數超百人，目前平均每天接待30至40人：

AI洗頭最大程度解決了人手不足的問題，只需要3個店員，店內所有機器同時操作也沒有問題。

「AI洗頭店」目前在廣州的天河區、海珠區、白雲區、黃埔區、花都區等都有。

不過也有顧客反饋：

「AI洗頭的確是新奇體驗，水溫調控智能，但『對症下癢』的能力有限，技術酷炫，適合頭髮的日常維護」

「體驗過，沒有抓之類的，純屬就是水沖」



但因低廉的價格、話題性，仍舊吸引不少人前來體驗。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】