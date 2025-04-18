5歲男童病逝後捐獻器官助5人重生　家屬：以另一種方式延續生命

周四（17日）下午，中國人民解放軍聯勤保障部隊第九六〇醫院手術室內，一場特殊的告別儀式悄然進行。5歲男童凡凡因自身免疫性腦炎救治無效病逝，在悲痛中，父母決定捐獻他的器官，成功讓3名器官衰竭患兒重獲新生、2名視力受損的孩子重見光明，用另一種方式延續生命。



報道指，凡凡來自山東德州齊河縣，原本活潑可愛、喜愛繪畫。4月3日，他在幼兒園春遊後出現異常，隨即被診斷為罕見的自身免疫性腦炎。經過十多天的全力救治，病情仍未好轉，最終於周四離世。

他的母親回憶起兒子發病的那一刻，眼中含淚：「他本來是個快樂的孩子，從那天起再也沒有說過話。」凡凡的父親表示，孩子的夢想是成為畫家，繪製各種故事，尤其喜愛的角色是《超級飛俠》的勇敢角色。

凡凡的畫作。（齊魯晚報）

凡凡得過的獎狀。（齊魯晚報）

面對孩子的重病，父母問過醫生無數次「還有沒有希望」，但每次答案都一樣令人失望。經歷了漫長的心理鬥爭，他們最終選擇捐獻孩子器官和遺體，從絕望中找到一絲慰藉，「雖然凡凡無法陪在我們身邊，但他的生命可以以另一種方式延續，拯救更多的家庭」。

他們又指，凡凡勇敢善良、樂於助人，如果知道自己能救人，他一定會點頭的。在捐贈登記表上簽字時，父母流下了心碎的淚水，「我想讓他活過來，我寧願用我的命換他的命」。

手術前，凡凡父母（左一左二）和家人互相扶持走出病房。（齊魯晚報）

手術即將開始時，父母將凡凡最愛的玩具超級飛俠輕輕放在他身邊，醫護人員亦為凡凡的病床擺滿了向日葵。（齊魯晚報）

在手術即將開始時，父母將凡凡最愛的玩具超級飛俠輕輕放在他身邊，緊握著他的手，表達不舍與愛意。醫護人員亦為凡凡的病床擺滿了向日葵，向這位小英雄表示深深的敬意與感謝。手術順利完成後，凡凡的器官將為多名患兒帶來生的希望。

中國人民解放軍聯勤保障部隊第九六〇醫院OPO辦公室負責人表示，凡凡的捐獻不僅挽救了患者的生命，還推動了醫學的進步，對於家屬的無私決定表示感謝。

手術前，醫護人員向凡凡鞠躬。（齊魯晚報）

據悉，該醫院已完成近200例器官捐獻，並且作為省內最早開展腎移植的單位之一，為許多患者帶來了新生。當地紅十字會代表指出，凡凡是齊河縣年齡最小的器官捐獻者，他的無私奉獻彰顯了人性的光輝，呼籲更多人關心器官捐獻的重要性。