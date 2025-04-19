16年前被公安局政委女兒冒名頂替上大學　羅彩霞當上律師獲盛讚

2004年被公安局政委女兒頂替上大學的羅彩霞，被迫復讀一年考入天津師範大學，從成都電視台記者到央視編導，在媒體行業深耕十年。



35歲時，她頂著房貸、育兒、照顧病父的壓力裸辭備考司法考試，凌晨四點的檯燈見證了她「大齡非法本媽媽」的倔強——兩次考試失利後，終於在37歲拿下法律職業資格證，逆襲的人生故事讓許多內地網民大讚「是金子就會發光」、「活得非常亮眼」。



羅彩霞遭別人冒名頂替上大學。（中國青年報）

如今羅彩霞順利拿到教師資格証。（微博）

高考546分上師範大學卻被官二代303分頂替

2004年，湖南邵東縣應屆高中畢業生羅彩霞高考546分，卻沒有被任何高校錄取，而冒名頂替她的同學王佳俊卻被貴州師範大學錄取，她被迫復讀一年考入天津師範大學。2009年，復讀後考入大學的羅彩霞卻面臨因身份證遭盜用而被取消教師資格證書等一系列問題，才發現自己的身份原來遭到冒用。

羅彩霞身份被冒用五年才發現。（微博）

據了解，時任公安局政委王崢嶸偽造戶籍、篡改檔案，讓女兒以303分冒用羅彩霞身份入讀貴州師範大學，而羅彩霞的錄取通知書竟被郵政局副局長「誤領」。

羅彩霞的代理律師安剛稱，此案共有8個被告人。被告王佳俊在其父母幫助下，以不正當手段冒用原告個人身份及高考成績就讀於被告貴州師範大學，並取得相應（本科）《畢業證書》及《教師資格證書》，構成對原告姓名權及受教育權的侵害，4被告應承擔相應民事責任。

調查指出，這是一起由王佳俊父親王崢嶸策劃、利用個人關係違規獲取高考相關信息、偽造高考紙質檔案和戶口遷移證的冒名造假事件。隨後，王崢嶸被法院以偽造國家機關證件罪判處有期徒刑2年，與原犯受賄罪實行數罪並罰，執行有期徒刑4年。雙方經庭下調解，達成被告王崢嶸賠償原告羅彩霞4.5萬元人民幣、原告撤除其他訴訟請求的協議。

羅彩霞領取律師證成為律師。（微博）

羅彩霞也順利進入律所上班。（微博）

羅彩霞的堅韌遠超常人想像，她畢業後因為身份被冒用無法取得教師資格證，而轉而成為成都電視台記者，後來更當上央視編導，在媒體行業深耕十年。 35歲時，她頂著房貸、育兒、照顧病父的壓力裸辭備考司法考試，凌晨四點的檯燈見證了她「大齡非法本媽媽」的倔強——兩次考試失利後，終於在37歲拿下法律職業資格證。

如今成為律師的她，主攻民商法領域，用調查記者的敏銳與法律人的專業，為弱勢群體發聲。這當被問及「是否怨恨頂替者」時，羅彩霞這樣回答，「我更想成為照亮別人的光。」

網民點睇：

這事兒太讓人感慨了！被官二代頂替上大學，命運改寫，但她沒被打倒。如今她透過努力成為律師，這就是逆襲啊，太勵誌了，為她點讚！

黑暗永遠遮擋不住金子的光芒！

幸好她又堅強又上進。

即便命運一時彎曲，自強之心終究百折不撓。祝福所有為夢想奮鬥的人。另外，不僅要懲罰頂替者，也該完善大學招生入學及身分資訊核查，別再讓投機者鑽空子。

