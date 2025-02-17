格力電器專賣店全國更名「董明珠健康家」　公司品牌綁定個人IP？

綜合內媒報道，四川格力電器在2月13日進行的2025品牌戰略發布會上，正式發布全新戰略品牌「董明珠健康家」，將通過場景化體驗、數據可視化、智能交互服務，重構零售價值鏈。目前，全國已有不少格力電器的線下門店完成更名改造，線上直播間也完成更名。



目前，全國範圍內已有多個格力專賣店發布門店裝修升級的影片，除四川成都外，山東、廣東、海南、重慶、江西等地也有線下門店已完成相關改造。除此之外，不少地區門店也對線上直播間完成了「更名」。

對於此次改名，格力電器相關工作人員回應表示，目前已接到部分投資者反饋，但公司還是不太清楚相關情況，正在了解過程中。

格力電器改名「董明珠健康家」。

格力電器改名「董明珠健康家」。

董明珠為格力電器公司董事長，是格力電器的「靈魂人物」，其個人知名度與企業品牌高度關聯。此前，董明珠更參加內地綜藝《初入職場的我們》尋找企業市場部門實習生，獲得「網紅女總裁」的稱號，而其與脫穎而出的職場新人孟羽童的糾葛更是在網絡沸沸揚揚。

此次格力電器全國更名，內媒《金融界》評論認為，這不僅是品牌標識的調整，更折射出格力電器在戰略轉型中對董事長董明珠個人IP的極致依賴。將個人IP融入品牌後，利用董明珠的各種話題，增強傳播穿透力，同時以更具人格化的方式貼近消費者。

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雖然格力此舉能獲短期關注，但專家和輿論普遍擔憂其長期風險。公關專家姚素馨指出，格力作為上市公司，將企業命運與職業經理人過度綁定存在隱患。董明珠現年70歲，雖未明確退休計劃，但未來一旦離任，品牌認同可能面臨斷層。同時，董明珠的強爭議性是一把雙刃劍。例如，2025年1月網傳「董明珠被停職審查」，盡管格力迅速辟謠，但仍引發股價波動。若個人形象受損，企業將直接承壓。