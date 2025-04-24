女子為健康夜跑半年　人沒瘦反跑出病　醫生：運動養生需辨明體質

內地一名32歲肖姓女子（化姓）因為體型微胖，決定在半年之前開始夜跑。然而，她不僅未能減重，反而出現了頭暈、乏力和月經紊亂等症狀。近日，她為此前往醫院就診，經診斷為氣血虧虛體質。專家提醒，運動養生也需辨明體質，氣血不足者若盲目追求長跑或劇烈運動，可能適得其反，導致身體更加虛弱。



肖女平時久坐不動，總感覺提不起精神，遂於半年前開始夜跑，每隔一天跑5公里。結果，她人沒瘦下來，反而出現頭暈、乏力、月經紊亂等系列癥狀，於是趕緊到武漢市東湖醫院就診。中西醫結合科副主任醫師丁艷霄診斷，她是氣血虧虛體質，因不當運動方式導致症狀加劇。

中西醫結合科副主任醫師丁艷霄指出，氣血乃生命之本，過度消耗會導致臟腑失養。臨床數據顯示，大約23%的運動不耐受患者存在氣血兩虛的情況。對於氣血不足的人來說，進行高強度運動會造成能量透支，形成「越動越虛」的惡性循環。

丁醫師建議，氣血不足者應重視調理而非單純消耗，應通過科學的鍛煉來逐步改善體質。她強調運動時應遵循三大原則。首先，要量力而行，以「身體輕鬆、精神飽滿」為標準，避免勉強堅持；其次，運動時要注意保暖，避風避寒，出汗後及時擦乾，以防外邪侵襲；最後，晨練應優於夜練，早晨的陽氣升發時（7至9時）運動更有利，避免夜間耗傷陽氣。

同時，丁醫師指出，氣血不足者應避免以下禁忌運動：長跑、馬拉松等高強度有氧運動；舉重、搏擊等爆發性無氧運動；高溫瑜伽和桑拿後運動，因為這些活動易導致氣隨汗脫。

在運動後的調理方面，專家建議即時恢復時可飲用溫開水或紅棗桂圓茶，並避免冷飲。此外，對足三里和三陰交穴位各按揉3分鐘，能補氣養血。飲食方面，運動後1小時可以食用小米粥、山藥排骨湯等易於吸收的補氣食物，並建議晚11點前入睡，確保充足的睡眠，避免熬夜耗血。