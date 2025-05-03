男子自願幫鄰居抬棺送葬猝死　家屬索賠9萬　法院一原因判賠11萬

湖南張姓男子父親過世，同村鄒姓村民自願前去幫忙送葬卻在抬棺途中猝死，鄒男家屬認為鄒男是因幫忙張父送葬死亡，鄒男妻子向張家索賠9萬元（人民幣，下同）遭拒後告上法院。



法院經過長達5小時調解，雙方達成張男支付鄒家喪葬費等共11萬元的協議。法院判張家噓現場一次性支付喪葬費3.8萬元，另分3年補償家庭損失共計7.2萬元，總計11萬元。調解書特別註明「此係人道關懷，非責任認定」。但也引發許多網民批評「自願幫忙猝死，原告要9萬卻給了11萬，此風不可長。」



近日，湖南省桃源縣人民法院漆河人民法庭法官來到漆河鎮華沿河村，巡迴審理一起侵權責任糾紛案，當地村幹部、村民等40餘人旁聽庭審。

（桃源縣人民法院、湖南高院微信公眾號）

據村民表示，1月24日，村民張男的父親去世，同村村民鄒男自願前去幫忙送葬並抬棺。沒走多遠，鄒男突感胸痛倒地不起，在送醫途中因心梗搶救無效死亡。鄒男妻子要求張男賠償各項損失9萬元，雙方就賠償金額未達成一致，鄒男妻子將張男訴至法院。

考慮到在，承辦法官將庭審現場搬到當事人家門口，決定通過巡迴審判方式化解此次糾紛。承辦法官從法理情角度分別對雙方勸說，經過長達5個小時的調解，最終雙方糾紛成功化解，達成調解協議。

網民諷刺：以後抬棺應該簽生死狀

不過由於在內地，農村中婚喪嫁娶時，鄰里鄉親互幫互助是風俗，且鄒男跟張男因為是同學，自願去幫忙抬棺，部分內地網民批評判決不合理，「村生活習俗是一種傳統美德。鄉村村民是互助是自願的，出事是意外的，談不上有罪之事」、「抬棺者以後建議先出示最近健康檢查結果或簽生死狀」。