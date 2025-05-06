兄長工傷癱瘓成搖錢樹慘死破屋　親弟冒領保險金買跑車建新屋

近日，上海浦東檢察院破獲一宗工傷詐騙案。安徽農民李東冒用高位截癱哥哥李震的身份，在其死後繼續領取58萬元（人民幣，下同）工傷保險金，全家靠此不工作，甚至用賠償金購買平治（奔馳；Mercedes-Benz）跑車。而李震生前僅能在破舊老宅中躺硬板床，直至2021年因感染去世。2025年3月，李東因詐騙罪被捕，面臨10年以上刑期。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，2019年初，剛升任保安隊長的「李東」在參加完隊長會回程途中遭遇車禍，造成高位截癱，經工傷鑑定為最高等級的一級，享受每月近16000元的保險金。

2019年，李震遭遇車禍造成高位截癱，經鑑定為工致殘程度一級。（微信公眾號＠案件聚焦）

2025年3月，李東因詐騙罪被捕，面臨10年以上刑期。（影片截圖）

2024年，社保中心一紙核查函揭發，領取高額保險金的李東無病無痛，甚至沒有到過上海，甚至每天坐在麻將桌前談笑風生。

原來，出車禍的並非李東，而是之前冒用他身份入職的五哥李震。因當初保安公司不超過45歲的招聘規定，他借用弟弟李東的身份證辦理入職和銀行卡。李震出車禍後被弟弟接回家，銀行卡便到了弟弟手上。

多年來，李東取得的賠償金和保險金過百萬。2021年6月，李震因肺部反復感染過世，但李東繼續申請工傷保險金，直至2024年10月案發前，已冒領累計58萬餘元。

李震生前僅能在破舊老宅中躺硬板床。（微信公眾號＠案件聚焦）

李震生前僅能在破舊老宅中躺硬板床。（微信公眾號＠案件聚焦）

李震生前僅能在破舊老宅中躺硬板床。（微信公眾號＠案件聚焦）

公安機關調查發現，李東兒子駕駛平治開篷跑車在村內招搖，全家靠李震的賠償款過着衣食無憂的生活，「他們買跑車的首付款，正好是哥哥的交通肇事的賠償款」。為了買跑車，李東家的低保金還被取消了。村幹部曾多次提醒，但他們執意要買，甚至稱花費的都是「自己銀行卡裏的錢」。

檢察官還發現，賠償金本可以讓李震體面走完餘生，但高位截癱的他生前只能躺在硬板床上，連專業護理床都沒有，他所居住的李家老宅已經破敗，僅有一間臥室稍作翻修，也沒有獨立的洗手間。

李東兒子駕駛的平治開篷跑車。（影片截圖）

李東一家在一牆之隔的地方蓋新樓。（微信公眾號＠案件聚焦）

李東一家用李震的賠償金過着富足的生活。李東每月都會向兒子轉帳，（微信公眾號＠案件聚焦）

相反，弟弟李東一家卻在一牆之隔的地方蓋新樓，家具家電一應俱全，用李震的賠償金過着富足的生活，兒子、兒媳都不用工作，李東每月都會向兒子轉帳，少則幾千多則幾萬。

2025年3月，浦東檢察院以詐騙罪批捕李東，他將面臨10年以上刑期。