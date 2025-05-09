趙作海去世｜遭逼供蒙冤入獄11年獲賠65萬　曾言：社會比監獄複雜

今年（2025年）3月23日，曾引發全國關注冤獄當事人趙作海在河南商丘因病離世，終年72歲。據其親屬透露，趙作海遺體已安葬於老家柘城縣老王集鎮趙樓村。



1999年，趙樓村村民發現一具無名屍體，趙作海作為重大嫌疑人被刑拘，在羈押期間，趙作海遭受刑訊逼供，被迫作出9次有罪供述。法院以故意殺人罪判處其死刑緩期兩年執行。11年後，隨著「被害人」回到村中，這起離奇案件出現戲劇性轉折，趙作海被改判無罪，並得到65萬元國家賠償。



值得關注的是，該案中對趙作海逼供的6名警察5名獲刑，其中最重的一審僅被判兩年，更有警察被判無罪，5人上訴後續的刑罰也沒有公開，引發內地網民批評。



趙作海蒙冤入獄11年。（紅星新聞）

死人復活？趙作海被刑訊逼供認罪殺死無名屍

1998年，河南省商丘市柘城縣趙樓村村民趙振晌的侄子到公安機關報案，稱其叔父趙振晌失蹤4個多月，懷疑被同村的趙作海殺害。1999年，趙樓村村民挖井時發現一具高度腐爛的無名屍體，屍體被認作是失蹤的趙振晌，而此前與他有過矛盾的趙作海則作為重大嫌疑人被刑拘。

據媒體報道，在羈押期間，趙作海遭受刑訊逼供，被迫作出9次有罪供述。2002年12月，商丘市中級人民法院以故意殺人罪判處趙作海死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

趙作海被刑訊逼供認罪被判死刑。（網絡圖片）

入獄後妻離子散 被告警察最重只判2年

趙作海入獄後，妻子帶著女兒和小兒子改嫁，另外兩個兒子則留在了趙樓村，由親戚和本家人照料。趙作海的九畝土地交由他人代種，獲得的糧食供給兩個孩子。

2010年，失蹤13年的趙振晌回到了村中。已服刑11年的趙作海終獲平反，無罪釋放，並獲得65萬元國家賠償金及困難補助費。

案件平反後，河南省司法機關啓動責任追究程序。商丘市5名警察因刑訊逼供獲刑。判決書顯示，審訊人員採取不讓趙作海休息、餓飯、木棍敲頭、手槍砸頭等刑訊逼供手段對趙作海進行輪流審訊。

法院審理認為，6名被告人在辦案過程中對趙作海組織、實施了刑訊逼供，導致趙作海被錯定為殺人凶犯的嚴重後果，其行為已構成刑訊逼供罪。6月26日，龍亭區法院就此案作出一審判決：王松林、郭守海被判處有期徒刑兩年，丁中秋、羅明珠被判處有期徒刑一年六個月，司崇興被判處有期徒刑一年，周明晗被免予刑事處罰。

冤案平反後，當地政府給趙作海家重修祖宅並蓋了新房。一處由趙作海與第二任妻子李素蘭居住，另一處則留給長子一家。

趙作海蒙冤入獄11年。（紅星新聞）

國家賠償領域「精神損害賠償第一案」

2020年12月29日，最高人民法院發佈紀念《中華人民共和國國家賠償法》頒布實施二十五週年典型案例。其中，趙作海申請河南省商丘市中級人民法院再審無罪國家賠償案入選。

最高法指出，本案可以認定是國家賠償領域「精神損害賠償第一案」，「刑事案件再審改判無罪，原判刑罰實際執行並長期羈押的，應認定為致受害人精神損害並造成嚴重後果，賠償義務機關應當賠償精神損害撫慰金」。

在國家賠償案件處理中，商丘市中院與趙作海經協商達成賠償協議：商丘市中院一次性支付趙作海國家賠償金50萬元，生活困難補助費15萬元，兩項共計65萬元。2010年5月13日，時任商丘市中院院長親赴趙作海居住地，將65萬元交到趙作海手中。趙作海撤回賠償申請，並表示以後安心生活。

趙作海蒙冤入獄11年。（紅星新聞）

鐵窗11年獲賠65萬 五年就花光：陷傳銷騙局、投資失敗

趙作海用鐵窗裏的11年，換得了65萬元的「冤案賠償金」；而花光這筆錢，他只用了5年。

出獄僅半年，趙作海與第二任李素蘭在寧夏陷入傳銷騙局，損失17.5萬元；隨後他們經營小旅社，因缺乏經驗導致經營不善損失了4萬元，加上親戚借錢、兒子結婚等，賠償金所剩無幾。

2012年，趙作海把最後的20萬投入一家投資公司，該公司負責人突然跑路，趙作海血本無歸。趙作海受訪時表示，「出獄後發現不光社會，人的腦子也複雜了，我覺得人的貪婪太多了，你看新聞，國家多少大官小官貪，小官巴結大官送多少禮？以前單純些，公社的時候，誰敢貪啊？」

趙作海表示，自己覺得監獄裏特別簡單，「就是吃飯、幹活、學習，出來之後，才知道社會上的事兒最複雜」。

2014年，趙作海得到一份環衛工（清潔工）的工作，負責打掃約150米長的路段，一個月1200元工資，但這份工作僅維持了數月。後來，趙作海依靠法院系統提供的兩份工作維持生計：抄水表和整理會議室。

2014年，趙作海得到一份清潔工的工作。（網絡圖片、）

家屬：他身體一直不太好 安葬在自家麥田裏

「他這兩年身體一直不太好」，趙作海的叔叔透露，去世前，趙作海一直在商丘居住，是名環衛工人，前陣子生病住院過一段時間，去世後由叔叔接回老家柘城縣老王集鎮趙樓村下葬。

在鄰居的記憶中，晚年的趙作海常騎著電動三輪車在商丘市裡轉悠，也喜歡與樓下老人閒談。一年前，趙作海與李素蘭搬到目前住的小區。「他來的時候肚子很大，走路有點慢，那時候我們就感覺他身體有疾病了。」一位鄰居說。

今年3月23日，72歲的趙作海走完了坎坷的一生，李素蘭將他送回老家趙樓村。3天後的清晨，趙作海被安葬在自家麥田中。

網民點睇：

11年65萬，真的不多．被刑求留下了一身的病。

對那些被告追究處罰的結果是：先帶薪休假，然後調崗升職，這就是處理結果，就問你們「處罰」結果滿意不滿意？

當時看過這個記錄片，趙作海回到家後，村人依舊對他議論紛紛，房子也破敗了，牆也倒了，長滿了雜草，看的人心酸無比，主要是他自己的心態也不太好了。哎，親戚朋友都散了當時

