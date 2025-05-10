女子乘國泰紐約返港航班　稱用英語向空姐求助竟被回：No Chinese

國泰近期風波不斷，先是有空姐誤拿白酒當水給孩子喝，再有發送給乘客過期10個月的花生。5月9日在小紅書又有一名女子投訴稱自己4月29日搭乘國泰紐約飛回香港的班機，遇到後排乘客不讓她調整座椅靠背，她用英文與空姐對話求助，對方卻屢次回應她「No Chinese」，後來空姐讓她更換座位卻換到一個無法充電的位子。



該女子表示，事後寄信投訴國泰，要求空姐道歉，國泰航空只贈送她6000飛行里數，她再次去信，國泰只是將贈送飛行李束調高至8500，但她強調自己需要的只是涉事空姐的一個道歉。



女子在小紅書投訴國泰涉嫌歧視，再次引發網民關注。（小紅書）

該小紅書女子Racheal撰寫四篇小紅書貼文，文中寫道自己搭乘4月29日紐約飛往香港的航班，後座乘客卻不願意讓他把椅子往後調，無奈之下，她決定尋求空乘協助，希望他們能出面協調。

Racheal指出，自己按下服務鈴後亮了十幾分鐘，竟沒有任何乘務員前來，她在座位上乾等著，身後依然時不時傳來踢椅子的衝擊，心情越來越焦躁，「大約十分鐘後，一位空乘（空姐）終於路過我們這排。我急忙叫住她，用英語向她說明情況，希望她能幫忙與後排乘客溝通，或者給我想想辦法。」

女子連發四篇文章批評國泰服務態度不佳，要求空姐道歉。（小紅書）

沒想到到該名空姐打斷了她，Racheal寫道「她皺了皺眉頭，丟下一句『No Chinese』 我愣了一下，以為自己聽錯了，於是繼續用英語解釋我的困境。然而她似乎並沒有認真聽，反而再次重覆道：『No Chinese。』連續三次都是這句話！當時我又驚又氣，明明我全程用的是英語，她卻用這種話回應我。」

Rachea質疑，「這是什麼意思？是不願服務中國乘客，還是她根本不懂中文？可我說的是英語啊！我感到受到莫大的侮辱和歧視，胸口一陣發悶。但還是強壓怒火，提高音量清晰地對她說：『我在跟你講英文！』這時她才終於不再重復那句『No Chinese』，然而她的態度並沒有好轉，依舊冷淡地看著我。」

Racheal指出，當她詢問空姐能否幫我解決問題時，空姐卻攤攤手，冷漠地說，「沒辦法。你能不能別往後靠？」，Racheal憤怒表示，「要我十幾個小時全程直直地坐著不休息嗎？」

女子連發四篇文章批評國泰服務態度不佳，要求空姐道歉。（小紅書）

最終空姐安排Racheal換到一個空位，豈料該座位無法充電，Racheal後來在飛機上開始寫投訴信給國泰航空。國泰航空回信則稱會針對事情展開調查，並贈送給她6000飛行里數的賠償，第二次則提高至8500飛行里數，但Racheal表示自己希望得到的是空姐的道歉。

國泰贈送飛行里數致歉。（小紅書）

此前，國泰也曾因為座椅調整問題爆發爭議。去年（2024年）9月，小紅書帳戶「金玥霖」發帖爆料，指自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅而遭到後排一對說廣東話的夫婦不斷辱罵，理由是「妨礙」到看電視。更甚的是，除了動口，兩夫婦還頻繁地故意撞擊椅子，還出腳踢向事主手臂，並用「大陸妹」稱呼事主等。

事主多次叫來空姐尋求協助，惟空姐未能解決，反而一度讓她調整靠背妥協，令她大為不滿。後來，兩夫婦持續的惡劣行為引起了其他同機乘客的不滿．國泰後調查後決定，拒絕2名涉事乘客搭乘集團任何航班，並稱已在內部警告涉事空姐及作檢討。

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