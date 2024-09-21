國泰機上因椅背問題狂罵女子「大陸妹」　夫婦惹眾怒：影衰香港人

近日，小紅書帳戶「金玥霖」發帖爆料，指自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅而遭到後排一對說廣東話的夫婦不斷辱罵，理由是「妨礙」到看電視。更甚的是，除了動口，兩夫婦還頻繁地故意撞擊椅子，還出腳踢向事主手臂，並用「大陸妹」稱呼事主等。



事主多次叫來空姐尋求協助，惟空姐未能解決，反而一度讓她調整靠背妥協，令她大為不滿。後來，兩夫婦持續的惡劣行為引起了其他同機乘客的不滿，「真的不要欺負人小孩哦」、「太給我們香港人丟臉了」。



最終，在群情洶湧下，空姐用換座位的方式解決，不過事主仍感到不滿，「如果沒有人幫我說話呢？讓我繼續忍讓嗎」，並質疑國泰這麼大的航空公司，卻不知道怎麼處理這種糾紛，歧視大陸的行為應該要得到懲罰。



事主以「國泰航空飛機上被罵只因妨礙她老公看電視？」為題發帖文，指自己9月17日乘坐國泰一架由香港飛往英國倫敦的航班。在飛機平穩飛行後，她調整座椅靠背，結果後排的婦人讓她把椅子收起來，原因是妨礙她老公看電視。事主婉拒後，對方便開始把腳伸到前面的把手上，踢事主的手臂，瘋狂地罵她。

事主警告對方不要再推，但婦人未有收斂，在發現事主粵語不是很流利後，開始用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。期間，事主多次向空姐尋求協助，然而空姐卻讓她調整靠背，讓事主震驚，「因為那時不是用餐時間」。調解不成後，後排的大叔開始瘋狂地推事主的椅背，頻繁地故意撞擊椅子。

事主控訴被用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。（影片截圖）

婦人不止出口術，還出腳踢向事主的座椅。（影片截圖）

調解不成後，後排的大叔開始瘋狂地推事主的椅背，頻繁地故意撞擊椅子。（影片截圖）

不想妥協的事主第三次叫來空姐調解，雖然之前叫她調整靠背的空姐向她道歉，空姐也勸導涉事夫婦不要再做出影響他人的行為，不過後者態度敷衍，並繼續喋喋不休。空姐又表示當日客滿，現在找不到一個地方（座位）給她。此時事主非常絕望於不能換座位。

結果，空姐一走，婦人又開始在耳邊罵她和大陸，「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行」，甚至對著鏡頭舉中指；得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺，「我瞬間感覺到安全距離嚴重被侵害」。

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主和大陸。（影片截圖）

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主和大陸。（影片截圖）

得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺。（影片截圖）

終於，兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼，「有點素質好不好啊」。現場開始群情激憤，幾乎整個機倉的乘客都不齒於兩夫婦如此欺負一名年輕女孩，紛紛站出來，「真的不要欺負人小孩哦」、「太給我們香港人丟臉了」、「別說你是香港人啊欺負人」、「真的離譜啊」、「欺負一個小女孩幹嘛」、「我都沒試過坐飛機是這樣的」、「這麼大的人了，幾十歲的人了」。

兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼。（影片截圖）

兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼。（影片截圖）

最後，空姐用換座位的方式解決，不過對於國泰的處理，事主表達不滿，「等事情到了這種地步，突然又可以換座位了...？」

對此，她感覺非常的離譜，「如果沒有人幫我說話呢？讓我繼續忍讓嗎」、「國泰作為這麼大的航空公司，這種糾紛都不知道怎麼處理嗎？歧視大陸這種行為不應該要得到懲罰嗎」。

對於國泰的處理，事主表達不滿。（影片截圖）