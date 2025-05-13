學生被強迫觀看老師主演恐怖片？四川高校否認：推廣非強制

四川德陽一間高校近日遭網民爆料，指其強迫學生觀看由老師主演的恐怖電影，引起熱議。周二（13日），校方工作人員回應指，活動僅作推廣，並非強制，而且學校會返票價學生票價，電影主演亦非學校老師。



網友反映稱，涉事高校強迫學生觀看恐怖片，理由是電影是學校某個老闆投資的，「讓所有同學去衝票房」。電影名為《紅嫁衣》，該網友還稱電影票28元一人，後續會退10塊錢。而在評論區，也有其他網友透露，輔導員稱是自願。

《紅嫁衣》海報截圖。

周二，高校招生的工作人員表示，活動只是一個推廣，並沒有強制學生去觀看，其他情況暫不清楚，將去了解。辦公室工作人員亦表示，具體工作由學生處安排，只是鼓勵學生去看，並非強迫，而且學校會返還去看的學生票價，所以學校此舉並非惡意，可能是學生理解有偏差。此外，電影主演並非學校老師。

據報道，《紅嫁衣》尚未公開上映，將於5月30日上映，女主角為何雨宸。公開信息中，涉事高校並未沒有名為何雨宸的老師。不過，網傳片段顯示，一名頭像為該校校徽的網友曾在今年3月發布影片，何雨宸出鏡介紹電影將於4月4日上映，而自己是高校藝術表演專業的指導老師。

何雨宸出鏡介紹自己是高校藝術表演專業的指導老師。

另一昵稱為校名簡稱的網友4月曾發布影片稱，該片為學校與浙江兩小無猜影業公司雙方傾力打造的民俗懸疑力作。

網上資料顯示，何雨宸2002年1月31日出生於四川省德陽市，為中國內地影視女演員，畢業於南京傳媒學院。