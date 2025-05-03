五一｜內地電影票房破4億　《水餃皇后》力壓《雷霆特攻隊》奪冠

五一電影總票房截至5月3日上午9時，已突破4億元（人民幣，下同），其中，由香港導演劉偉強執導，大陸女演員馬麗主演，改編自「灣仔碼頭」水餃品牌創辦人臧健和人生故事的《水餃皇后》已經破億，中港合拍的劉德華領銜主演的《獵金遊戲》則排第2，重映的吉卜力動畫片《魔法公主》排第3，漫威強片《雷霆特攻隊》排第4。



《水餃皇后》以七十年代舊香港作為背景。從「灣仔碼頭」水餃品牌創辦人臧健和初到香港的故事說起，講述她如何一人養大兩個女兒並將冷凍水餃品牌推向全世界。在內地票房奪冠，已經順利突破1億人民幣。

「灣仔碼頭」品牌創辦人、有「水餃皇后」之稱的臧健和於2019年因糖尿病逝世，終年75歲。臧健和1945年在山東出生，1977年帶着兩個女兒前往泰國尋親，遇上意外被迫滯留本港。身無分文的她推着自製木頭車，前往灣仔碼頭擺檔賣水餃，1997年有美國冷凍食品公司注資，令「灣仔碼頭」成為全球知名品牌。（視覺中國）

《獵金遊戲》由邱禮濤執導，香港演員劉德華領銜主演，講述一場金融騙局及背後的陰謀。

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而《雷霆特攻隊*》是Marvel影業最新作品，此前由於中美關稅戰，國家電影局曾宣布減少美國影片的進口數量，《雷霆特攻隊》一度傳出將停止上映，也有不少內地網民揚言抵制，目前票房僅破5000萬。