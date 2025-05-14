哪吒雕塑被指抄襲　山西主題景區負責人：造型由第三方公司設計

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》帶來的熱潮尚未退溫，今個五一假期，山西臨汾哪吒傳奇景區開園。然而重慶籍藝術家陳思作周一（12日）在社交平台公開發文控訴，指摘景區內的多個哪吒雕塑，抄襲其原創系列作品《十八掌》。對此，景區相關負責人回應，哪吒雕塑造型由第三方公司設計，爭議由該公司負責處理應對。



公開資料顯示，陳思作1994年出生於重慶，本科畢業於四川美術學院，碩士畢業於英國倫敦中央聖馬丁學院純藝專業，曾獲得 Bloomberg新當代藝術獎。他接受內媒採訪時表示，其原創繪畫作品《十八掌》去年12月起在上海X美術館首展，通過8件作品展現一系列現代女俠形象。

陳思作上海個展海報。（封面新聞）

他指摘樂園這組作品每一個雕塑動態都是用他的創意設計的，「估計是拿我小紅書發表的原圖再去渲染的3D模型，然後換的哪吒頭部模型」。他還曬出了5張對比圖，證明景區內雕塑動作與其作品人物造型高度相似。

陳思作作品（上）與景區哪咤雕塑（下）對比。（封面新聞）

陳思作作品（上）與景區哪咤雕塑（下）對比。（封面新聞）

據臨汾哪吒傳奇景區某平台官方帳號，該景區原為堯都古鎮，今年被打造成哪吒傳奇景區，並在五一期間開門迎客。宣傳片顯示，景區內不僅有多個哪吒造型裝置、遊樂設施，還有扮演成電影《哪吒之魔童鬧海》的NPC互動表演。不過有網民質疑景區未獲得版權許可，擅自使用電影人物形象營利，可能侵權。

景區哪吒造型。（封面新聞）

遊客自發裝扮成電影角色。（封面新聞）

景區負責人南先生表示，景區內的哪吒造型均由西安錦上添花文旅集團負責設計製作，在關注到陳思作的公開發文投訴後，他們已第一時間把情況反饋給這家公司了，剩下的事情都由他們接手、應對。至於是否獲得了《哪吒之魔童鬧海》的版權許可，南先生表示並未獲得授權，並指景區沒有用電影中的哪吒形象，「都是設計公司重新原創設計的」。