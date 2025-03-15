《哪吒2》日本限定上映　華人觀眾：5天內的票幾乎搶光

3月14日，《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在日本25間影院進行了限定上映，吸引了眾多觀眾的關注。許多日本網友在社交平台上表示「一票難求」，更有華人觀眾反映，5天內的票幾乎已經被搶光。



一位名為李女士的小紅書博主表示，她提前註冊了會員，花了500日元（約26港元），卻未能搶到池袋電影院的首場票。最終，她以2000日元（約104.6港元）成功購得在新宿的電影院當晚7點50分的票。

她形容當天的電影院人滿為患，主要觀眾是華人，因為影片以中文原聲加中英文字幕放映，「感覺像是回到了國內的電影院」。李女士也提到，即使是同行的日本朋友和電影院的工作人員也對此壯觀場面感到驚訝。

博主表示主要觀眾是華人。（極目新聞）

當天的電影院人滿為患。（極目新聞）

《哪吒2》在日本電影院滿座。（極目新聞）

李女士來自吉林，春節期間她已在家鄉觀看過《哪吒2》。此次觀影時，她帶了日本朋友，雖然沒有日文配音和字幕使得朋友無法完全理解影片中的某些梗，但基本情節仍能明白。觀影結束後，日本朋友表示會在4月4日日文字幕版上映後再度前來觀看。

她指出，3月19日之前的五天內，《哪吒2》的票幾乎已經被搶光。因為目前屬於限定上映，東京只有六家影院放映《哪吒2》，全日本僅有20多家影院參與，部分熱門電影院的座位顯示已滿。

博主「sofia在日本」分享出席首映禮。（極目新聞）

另一位小紅書博主「sofia在日本」則運氣較好，成功搶到14日下午2點的首映票。她在池袋的GrandCinemaSunshine影院參加了首映儀式，並獲得了簽名海報。sofia表示，這是她第一次觀看《哪吒2》，她在2019年曾在北京看過第一部，對影片中的一句台詞「我命由我不由天」印象深刻。觀影結束後，她感到情緒激動，並在出場後接受了媒體的採訪。

sofia分享了她對《哪吒》的喜愛，認為這句台詞曾在她低谷時期激勵了自己。她表示，這次在異國他鄉再次觀看影片，感受到的情感依然強烈。

《哪吒之魔童鬧海》宣傳海報

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據《哪吒2》日本發行方「面白映畫」工作人員透露，他們在2月25日下午5點獲取電影素材，次日凌晨5點抵達北京，並於當天下午將素材交付後期公司，隨後在東京進行了宣傳。

3月8日，《哪吒2》的首映票在20分鐘內售罄，並於3月14日正式登陸日本大銀幕，將持續在全國16地25個影院放映。一般成人票價為2000日元，學生票價1500日元（約78港元），日文字幕版則將於4月4日全國上映，更多城市和影院將隨之解鎖。