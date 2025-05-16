蘭州女親手把逾69萬元現金交予騙子　一年後成功在武漢流淚討回

周四（15日）下午，經過20小時的火車旅程，陳女士（化姓）抵達湖北武漢市公安局江岸區分局新村派出所，成功領回了69.76萬元（人民幣．下同）的被騙款，情緒激動，淚水奪眶而出。一年前的同一天，陳女士在網上認識了一名冒充軍官的騙子，對方以投資U幣為名，誘使她將巨額現金交給了派來取款的人。陳女士對此深感懊悔，表示自己被騙的經歷讓她痛心不已。



武漢市江岸區的新村派出所民警李川介紹了案件的偵破過程。2024年「五一」假期，另一名住在該區的李女士報警稱自己可能遭遇詐騙。在某網絡K歌平台上，李女士結識了一名男子，對方假裝喜歡她的歌聲，之後從生活瑣事聊到人生哲理，進而發展出每天的親密交流。熟悉之後，對方「透露」自己是公職人員，業餘從事「國際投資」，在網絡平台投資「U幣」，收益十分可觀，還曬出賬戶收益不斷增長的截圖。

在對方的說服下，李女士取出50餘萬元現金，交給所謂的「兌換商」。起初，她看到賬戶收益不斷增長，但當她試圖提取現金時卻發現無法操作，隨後也失去了與對方的聯繫，感到絕望後報警。

警方隨即展開調查，並快速鎖定了「兌換商」的身份。經過10多天的偵查，警方掌握了黃某的行蹤，並在他從甘肅蘭州抵達武漢時將其逮捕，當場查獲69.76萬元現金。

警方當場查獲巨額現金。

黃某交代，這些現金是前一天剛在蘭州一名女子處取來的，他不認識那名女子，但為了取錢而加了對方的微信。李川介紹，根據微信綁定的手機號，他們撥通了蘭州陳女士的電話，可不久即被對方掛斷，後來更被拉入黑名單。他表示，遭遇巨額詐騙的受害人，往往已被深度洗腦，不願意面對被騙的事實，寧可相信騙子所說的「一定要保密」的鬼話。

新村派出所民警遂聯繫蘭州警方電詐部門，當地派出所民警找到陳女士，後者才如夢方醒。原來，陳女士也是在某網絡K歌平台被騙子盯上的，被騙的經過和交出現金的情形，與武漢的李女士幾乎一模一樣。

民警抓獲黃某的同夥。

民警介紹，電詐分子為了逃避警方追查、攔截被騙資金，衍生出「上門服務」取走現金的新手法。電詐分子通過「殺豬盤」等方式得逞後，就指派黃某這樣專門的所謂「兌換商」上門取走現金，之後再向上線轉移贓款。據黃某交代，他們幾人合夥湊了一筆錢作為「押金」存放在某平台，從而獲得這項「業務」，短短1個月已獲利20餘萬元。

陳女士向警方贈送了錦旗，表達自己的感謝。

整整一年後，該案辦理終結，6名犯罪分子被繩之以法。經過履行相關程序，警方確認在黃某身上繳獲的69.76萬元現金屬於蘭州的陳女士。接到通知後，陳女士坐了一夜的火車，於周四上午到達武漢，領回了一年前自己親手交給騙子的巨款。面對警方，陳女士感激不已，並向他們贈送了錦旗，表達自己的感謝。