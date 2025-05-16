6字真名！男子｢朱雀玄武敕令｣再改｢周喬治華盛頓｣　警稱未過審核

中文姓名通常以2、3個字最為常見，湖南一名00後男子卻較大多數人更為「富有」，名為「朱雀玄武敕令」的他稱近日更成功改名為「周喬治華盛頓」，不過當地警方就予以否認。



朱雀玄武敕令。（網上圖片）

綜合內媒報道，周四（5月15日），「朱雀玄武敕令」在社交平台發文稱，自己已成功改名為「周喬治華盛頓」。事實上，他原本名叫「朱雲飛」，去年5月改名為「朱雀玄武」，今年1月再次改名為「朱雀玄武敕令」，4月再次欲跟母姓申請改名為「周天紫微大帝」惟被駁回。

被駁回後，他還提交了一個包含48字的改名申請，「周天太上開天執符御歷含真體道金闕雲宮九穹御歷萬道無為大通明殿昊天金闕至尊玉皇赦罪大天尊玄穹高上帝」。不過當地警方認為，48字名字長度過長、違背公序良俗且易引發社會事務辦理困難，故不予批准。

及至5月15日，他表示，一早就收到戶籍辦公室的通知，告知新名字「周喬治華盛頓」已通過審核。他對自己的新名字非常滿意，認為這個名字「比較新潮」。但後續若有更喜歡更合適的名字，他或將再次申請改名。

事件引發廣泛關注後，他說，自己改名並非為了吸引流量。「我既沒有直播的打算，也沒有成為網紅的想法。我在抖音上沒有個人賬號，只有小紅書賬號，而且我的粉絲數量並不多。」他還稱，因為自己喜歡美元，美元上有喬治·華盛頓（George Washington），因此改名「周喬治華盛頓」。

「朱雀玄武敕令」稱已經成功改名為「周喬治華盛頓」。（網上圖片）

不過，《三湘都市報》報道指，「從郴州市公安局獲悉，其新名字『周喬治華盛頓』並未通過審核。」

據《九派新聞》引述知情人士透露，「周喬治華盛頓」曾診斷出分離型癔症，有時會忘記自己說過的話，但未引起父母重視。

《中華人民共和國民法典》規定，自然人享有姓名權，有權依法決定、使用、變更或者許可他人使用自己的姓名，但是不得違背公序良俗。

根據《中華人民共和國戶口登記條例》，變更更正姓名受理條件包括，變更姓氏為隨父姓或者母姓或者其他直系長輩血親姓或者其他扶養人姓的；宗教名與世俗名改換的；收養或者解除收養、父母離異或者再婚等原因需要將子女姓名變更的；在同一學校或者工作單位內姓名完全相同，給生活、工作帶來不便的；姓名用字實屬不雅，字音字義有辱人格的；名字中含有冷僻字的；因戶口登記機關工作失誤，造成居民戶口簿、居民身份證及人口信息管理系統記載的姓名不一致的；有不違反公序良俗的其他正當理由。