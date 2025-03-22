深圳機場為何改名？　因為讀音不吉利？

深圳寶安國際機場是中國樞紐機場之一，大家或許不知道，原來它啟用之初用的是另一個名稱，踏入21世紀後才改用現名；而改名的原因，據說是舊稱讀音不吉利.....



3年建成 極速發展

深圳機場1988年12月動工，不到3年便完工啟用。圖為機場工程在黃田村奠基。（網上圖片）

1980年8月深圳經濟特區成立，當局很快決定要在當地興建一座機場作配套，並於翌年開始邀請專家作選址勘察。

據報道，當年專家曾勘察的地方，包括黃田、后海灣、西鄉、羊台山、南頭、福田等十多個地方。

經過地形、城市規劃等因素綜合考慮，當局1988年確定機場建在西部的黃田，並根據其所在位置命名「深圳黃田機場」。同年年底，機場奠基儀式在黃田村舉行。

1991年10月12日，只用了不到3年時間建設的深圳黃田機場通航；它的發展和建設速度一樣驚人，到了第二年，黃田機場的吞吐量達166萬人次，躋身國內大型機場之列。

1997年曾發生空難

當局經調查後，確定深圳機場「5.8空難是人為事故，涉及機組人員違反規定，在大雨中看不清跑道，仍盲目下降。」（網上圖片）

至1998年，該機場升格為國際機場，全稱變成「深圳黃田國際機場」。

「深圳黃田國際機場」是甚麼時候改為現在的「深圳寶安國際機場」呢？是在2001年9月19日。

關於這次改名，坊間一直都流傳着一個說法說：「黃田」與「黃泉」太相似、不吉利的說法；黃泉，就是指人死後埋葬的地方和陰間。

有人甚至把「黃泉」與此前的「5.8空難」聯想起來。1997年5月8日，南航一架由重慶飛抵深圳的客機，在著陸期間失事，致機上65人中33人罹難。

「黃田」太像「黃泉」？

「深圳黃田國際機場」的名稱大約使用了3年。圖為「深圳黃田國際機場」年代的登機牌。（網上圖片）

與「黃泉」太相似的說法是否可信？官方又如何解說？

深圳市檔案館官網一篇題為《深圳寶安國際機場的由來》的文章，提到機場改名的原因有兩個。

一是機場選址是在黃田村和福永鎮下十圍村交界處，其中黃田村佔地約80%，下圍村占地約20%。但實際建成後，機場紅線範圍大部分在下十圍村，所以機場稱「黃田」與實際地名不符。

第二個原因便是「黃泉」了。文章說：「『黃田』二字在粵語及閩南語中與『黃泉』極為相似，易使人產生誤解，影響機場聲譽，當地群眾對此也有意見。」

改以「寶安」為名

深圳寶安國際機場年旅客吞吐量已突破6,000萬人次，居中國機場前列。（視覺中國/當代中國授權）

由此可見，民間流傳說的法算並非無稽。此後深圳方面向中國民航總局申請改名，結果機場去掉了「黃田」，改用其所在區「寶安」作為名稱。

其實中國曾經改名的機場不少，有的是升格國際機場後，在名稱中加入「國際」二字，就像上文提到的「深圳黃田機場」改稱「深圳黃田國際機場」。

有的則為了提升當地的形象或知名度等原因，例如雲南大理的機場，原名是「大理荒草壩機場」，後來改稱「大理鳳儀機場」，馬上高雅了。

同類的例子還有很多：珠海三灶機場2012年改稱珠海金灣機場；而天津濱海國際機場在1995年以前名為張貴莊機場，被很多網友認為「有點鄉土氣」。

張家界機場徹底改名

張家界美景遠近聞名，機場用上張家界的名稱，可以提升形像。（網上圖片）

另外，剛才提的機場即使改名，作為前綴的城市名應該是不變的，那如果連城名都改了呢？

湖南張家界原稱大庸，當地機場原本的名稱很直接，叫「大庸機場」。後來大庸境內的風景名勝張家界出名了，機場即加入這塊「招牌」，改稱「大庸張家界機場」。再之後，大庸市直接改名張家界市，機場於是為現在的「張家界荷花機場」。

至於一些近年落成的新機場，命名時多已考慮了形像和旅遊資源等因素，「荒草壩機場」之類名稱應該不會出現了。

最後一提，剛才提到大庸市改名張家界市，其實近二、三十年來，中國曾改名的城市也不少，原因同樣離不開提升知名度和突出旅遊資源等因素，這是後話。

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