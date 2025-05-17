雲南父子搭橡皮艇偷渡台灣　桃園登岸報警稱要「投奔自由」

台媒《聯合報》報道，一對中國大陸籍父子，5月16日下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。



父子倆在橡皮艇休息一晚後，於5月17日向台灣警方自首，稱要投奔自由才會偷渡來台。台媒報道稱，「由於時值5月20日賴清德總統就職周年前夕，案件相當敏感。」



台灣海巡署北部分署強調，目前全案報請桃園地檢署指揮偵辦，正深入清查嫌犯來台動機等事證。



宋姓父子疑15日晚間從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。(翻攝中時電子報）

宋姓父子疑15日晚間從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。(翻攝中時電子報）

台灣海巡署北部分署稱，17日早上8時7分，第八岸巡隊接獲通報，2名中國籍人士自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。台北部分署立即實施灘岸搜索，查獲橡皮艇1艘，北部分署回放雷達航跡，未發現不明目標。據悉橡皮艇上有救生衣、油、划槳及水，父子自稱姓宋、為雲南人。

據了解，大陸人士搭乘橡皮艇偷渡來台已非首次，中國大陸籍王姓男子2024年年9月9日駕駛橡皮小艇，一路自浙江省台州市航行5天直闖台灣，同月14日擱淺新北市林口外海，向警察求救並自稱要投奔自由，與這次父子搭挺偷渡案件相當雷同。

海巡署強調，2025年1月至今，發生偷渡案5件、38人，其中當場查獲4件、36人，案件緝獲率為80%、人員緝獲率達94.7%。這對父子搭乘的橡皮艇，長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，近期中國大陸不斷以各種手段測試我方反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，「不排除是中共灰色地帶襲擾」。