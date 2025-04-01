陸男偷渡金門後4陸海警船赴馬祖海域　台海巡：不排除與軍演有關

今日（1日）清晨，台灣海巡署金馬澎分署查獲1名中國大陸籍男子企圖偷渡入境，隨後陸方4艘海警船進入馬祖西引及烏坵水域。解放軍東部戰區發言人施毅表示，即日起東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。台方表示，不排除事件與軍演具關聯性。海委會主委管碧玲則指出，近年已緝獲4次大陸軍演期間偷渡金門事件，「幾乎就是為軍演一環」。



海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，上午6時49分，金馬澎分署第9岸巡隊第1機動巡邏站人員執行清晨巡邏時，在金門寒舍花前海域發現一艘可疑橡皮艇，並於岸際當場查獲一名陸籍男性企圖偷渡入境，已將相關人船押返調查，全案將報請金門地檢署指揮偵辦。

隨後，雷達即時監控發現馬祖西引及烏坵限制水域又分別各有兩艘大陸海警船越線襲擾，金馬澎分署成立應變中心，並調派多艘巡防艇前往對應監控。

金馬澎分署指出，北京進行灰色地帶襲擾不但已是常態，也不斷以各種手段進行測試，此次小型目標偷渡案件恰巧在北京發布軍演前隨即遭查獲，海警船隨後緊接壓境，本次不排除與軍演具有關聯性，甚至可能為軍演一環。金馬澎分署將持續提高警覺及強化勤務部署，並與友軍單位保持橫向密切聯繫，積極打擊偷渡及維護邊境海域安全。

管碧玲則在Facebook發文表示，大陸不斷以各種手段測試台灣的反應，軍演時搭配小目標偷渡，幾乎成為一個模組，且小目標偷渡有一定模式，不排除是陸方灰色地帶襲擾一環。