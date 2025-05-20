海南寶馬女司機揸車拖行小貓致死　網民：是「寵物友好」餐廳廚師

5月19日晚，海南海口一輛寶馬車在路上拖行一隻貓，其他路過司機拍片後上傳至社交平台，引起網民討論，據稱被拖行的小貓已死亡。5月20日，海口警方表示已立案調查，後期會發布警方通報。



網傳影片顯示，一輛車牌號為瓊AIFXXX寶馬車拖行一隻貓，貓已經沒有生命跡象。

《現代快報》報道，事發於海口市濱海大道路段。知情人透露，該車輛行駛期間，其他司機多次提醒，但女司機均不予理會、拒絕停車，直至市民報警求助。

有網民舉報稱，涉事女司機是一名廚師，在一間「寵物友好」餐廳上班。事發後，該餐廳已關閉評論並暫停營業。

5月19日晚，海南海口一寶馬女司機開車拖行小貓致死。（影片截圖）

涉事女司機駕駛寶馬拖行小貓致死。（影片截圖）

另據伴侶動物專項基金消息，涉事女司機在龍昆南路拖死一隻貓後，又在國興大道拖死另一隻貓。警方介入處理後，司機先是以不知情為由推卸責任，後又企圖以精神問題逃避處罰，也有網民指認該女子疑曾有過拖行動物的行為。

另據伴侶動物專項基金消息，涉事女司機曾開車拖死另一隻貓。（微博＠伴侶動物專項基金）

伴侶動物專項基金表示，希望當地執法部門能秉持公正、嚴謹的態度徹查此事。一方面，依據《道路交通安全法》《治安管理處罰法》，對涉事女子拖行動物、妨礙安全駕駛及涉嫌虐待動物的行為全面調查，核實其「不知情」「精神問題」 等說辭的真實性與合理性，給予其應有的處罰。

另一方面，及時公開調查進展與處理結果，回應公眾關切，並借此機會加強對動物保護及安全駕駛相關法律法規的宣傳，避免此類事件再次發生，維護社會公序良俗與道路交通安全。