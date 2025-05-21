海南七旬翁護孫砍傷醉漢獲刑　出獄後改判無罪申請128萬國家賠償

2017年，海南省七旬老翁楊成杰為保護孫兒，持刀砍傷酒後鬧事者後獲刑。在刑滿出獄2年後，檢方撤回起訴，認定楊成杰的涉案行為是正當防衛。

5月19日，楊成杰的代理律師、北京富力律師事務所律師王艷濤介紹，已向海南省第一中級人民法院遞交國家賠償申請書，請求賠償約128萬元（人民幣，下同）。



《紅星新聞》報道，2017年8月，海南省臨高縣得位村村民楊某全在酒後用石頭打砸楊成杰家廚房，楊成杰時年9歲的孫子楊某冰出門查看時，遭對方持石頭追趕。在家中的楊成杰聞訊後出門查看，發現楊某全用雙手緊掐孫子的頸部。楊成杰勸阻未果後，手持鉤刀將楊某全砍傷，致其輕傷一級。

刑滿獲釋的楊成杰。（紅星新聞）

案發近3年後，2020年5月，楊成杰被臨高縣人民檢察院以涉嫌故意傷害罪提起公訴，臨高縣人民法院一審認定其構成故意傷害罪，判囚1年。楊成杰上訴後，二審法院認為他護孫心切，第一刀具有防衛性質，此後幾刀是泄憤，但醉漢楊某全存在過錯，因此將楊成杰的刑期調整為8個月。

2021年4月，楊成杰刑滿出獄後開始申訴。2022年6月，海南省第二中級人民法院作出再審決定，認為原一、二審判決可能存在適用法律不當，裁判結果可能存在錯誤，決定再審。2023年3月，在臨高縣人民法院重新立案並另行組成合議庭審理該案時，臨高縣人民檢察院撤回起訴，認定楊成杰的行為是正當防衛。

2023年3月，臨高縣人民檢察院撤回起訴，認定楊成杰是正當防衛。（紅星新聞）

楊成杰的兒子介紹，雖然父親早於2023年獲檢察院認定為「正當防衛」並撤回起訴，但他們一直希望能夠追究醉漢楊某全的責任，「這兩年一直在忙這些事，所以申請國家賠償就暫時擱置了下來。我父親現在已經快80歲了，此前經歷的這些事情，對他也造成了比較大的影響。提起國家賠償，一方面是為了解決目前的經濟壓力，另一方面也算是給父親一個交代」。

5月19日，王艷濤表示，他們已將國家賠償申請的相關材料，向海南省第二中級人民法院遞交。本次提出的國家賠償申請金額共由人身自由賠償金112372.92元、交通差旅以及聘請律師費用11萬元、此前錯償給醉漢的賠償金57072.98元、精神損害撫慰金100萬元組成，金額共計約128萬餘元。據該院出具的接收清單顯示，該院立案庭已接收到相關材料。