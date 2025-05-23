豪華足浴店老闆被立案調查：扮演受賄中轉站，被指曾私吞賄款

據5月20日發佈的信息，經批准，黔江區監委對重慶黔江雲之源足療養生館負責人王成進行了立案調查。經查，王成與國家公職人員相互勾結，夥同國家公職人員為請託人謀取利益，並非法收受巨額財物。



通報稱，王成的行為已涉嫌受賄犯罪。依據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國監察法》等有關規定，收繳其違法犯罪所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



黔江雲之源足療店。（中國經營報）

黔江雲之源足療店。（中國經營報）

黔江雲之源足療店二樓入戶大廳，典型的中式現代裝修風格。（中國經營報）

該通報沒有提及涉案的「國家公職人員」具體姓名及職位。5月22日，當地多位知情人士向《中國經營報》記者確認，王成案與近期落馬的兩江新區管委會副主任、公安分局局長羅某及江區公安局交巡警支隊政委、二級高級警長李某某有關。

據重慶市紀委監委2025年5月16日發佈的信息，羅某因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。

羅某，男，漢族，四川南充人，1970年11月生，1997年12月加入中國共產黨，1992年7月參加工作，大學學歷，文學學士。羅某曾任重慶市黔江區人民政府黨組成員，區公安局黨委書記、督察長（兼）。2022年1月至2022年3月，任黔江區副區長。

2022年3月至2024年9月，羅某任重慶市黔江區人民政府副區長、公安局局長。李某某，土家族人，曾任重慶市黔江區公安局治安管理支隊政委。當地一位交警支隊下屬單位負責人5月22日稱，李某某在黔江區公安局治安支隊幹了十幾年，剛調到交警支隊幾個月後就被查辦了，實際上其主要工作還是在治安支隊，很少去交警支隊辦公。

當地官場傳言稱，李某某家被抄時，家中查出約2億元現金。不過這一信息暫未得到官方部門的進一步確認。有關李某某案的另一未確認的說法是，辦案部門在其老家祖墳中，挖出3公斤金磚。

中轉站曾截留受賄款？

多位消息人士稱，王成是羅某、李某某以及當地另一位被號稱「地下組織部長」的前政法系統要員的重要關係人，但其作為中轉站卻「不講武德」：替李某某收了很多錢，其中有一筆50萬元的受賄款根本沒給李某某，李某某被查後將此事供了出來，後經核查，該中轉站前後私吞受賄人的款項數額巨大。

消息人士稱，王成落馬，源於上下兩個案子夾擊帶出：羅某疑涉重慶市政法委原書記盧克華案，辦案部門向下追查，查至黔江，查到王某；李某某則捲入一宗網絡詐騙案，因與多人私分巨額款項，後事發被查，辦案部門追查，查到王成。

天眼查資料顯示，黔江雲之源足療養生館的企業性質為個體工商戶，經營者即被立案調查的王成，成立於2013年7月，經營範圍為足浴服務、餐飲服務、住宿服務等，目前為存續狀態。

黔江雲之源足療店單間，內裝如豪華賓館，用光、用材考究，頗具奢華氛圍。（中國經營報）

該店設單間、雙人間、三人間，裝修風格統一。黔江區一位不願具名的前法官稱，公眾認為有關部門的辦案對象主要為公職人員，其實這個理解並不準確。「有關部門對非體制內人士涉及行賄、受賄的法律準備一直很完善，路徑是通的，只是平常使用得不多。」

他介紹說，按照我國《刑法》關於共同犯罪的規定，當非國家工作人員與國家工作人員勾結，共同受賄的，應當以受賄罪的共犯追究刑事責任。這就是為什麼一名足療養生館老闆，會因「涉嫌受賄罪」被有關部門調查的原因。